Общество 15.05.2025 в 14:13

Не в силах совладать с огнем, в Забайкалье решили использовать мистические силы

На Титовской сопке в Чите пройдет молебен о дожде
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Текст: Иван Иванов
Не в силах совладать с огнем, в Забайкалье решили использовать мистические силы
Фото: freepik.com
В Забайкальском крае проведут массовый молебен о дожде. Он пройдет в воскресенье, 18 мая на Титовской сопке в Чите.

Священники в храмах Забайкалья молятся о дожде всю текущую неделю — с 11 по 18 мая. В воскресенье на молебен приглашают всех верующих жителей, сообщают «Вести.ру».

В регионе почти месяц бушуют крупные лесные пожары. Площадь их достигла больше 350 тысяч гектаров. В их тушении участвуют более 800 парашютистов-пожарных из других регионов, а также множество волонтёров, есть погибшие.
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