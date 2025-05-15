Не в силах совладать с огнем, в Забайкалье решили использовать мистические силы

В Забайкальском крае проведут массовый молебен о дожде. Он пройдет в воскресенье, 18 мая на Титовской сопке в Чите.Священники в храмах Забайкалья молятся о дожде всю текущую неделю — с 11 по 18 мая. В воскресенье на молебен приглашают всех верующих жителей, сообщают «Вести.ру».В регионе почти месяц бушуют крупные лесные пожары. Площадь их достигла больше 350 тысяч гектаров. В их тушении участвуют более 800 парашютистов-пожарных из других регионов, а также множество волонтёров, есть погибшие.