Слесарь в Улан-Удэ пытался вынести полмиллиона с железнодорожного предприятия

Лом меди на 440 тысяч рублей пытался украсть 35-летний улан-удэнец с железнодорожного предприятия. Мужчина там работал слесарем по ремонту электрооборудования и вынашивал преступный план во время трудовых будней.

- Слесарь подготовил для кражи 225 кг меди, однако не довёл свои преступные действия до конца. Сумма ущерба составила 194 тысячи рублей, - рассказали в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.

В ходе расследования данного уголовного дела стражи магистралей установили еще один факт покушения на кражу. Выяснилось, что фигурант, находясь на своем рабочем месте на территории цеха, совершил попытку хищения еще двух бочек с медью весом 288 кг. Общая сумма ущерба составила 248 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: loon.site