Общество 15.05.2025 в 14:50

Слесарь в Улан-Удэ пытался вынести полмиллиона с железнодорожного предприятия

Преступный план в хищении меди провалился благодаря местной полиции
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Слесарь в Улан-Удэ пытался вынести полмиллиона с железнодорожного предприятия

Лом меди на 440 тысяч рублей пытался украсть 35-летний улан-удэнец с железнодорожного предприятия. Мужчина там работал слесарем по ремонту электрооборудования и вынашивал преступный план во время трудовых будней.

- Слесарь подготовил для кражи 225 кг меди, однако не довёл свои преступные действия до конца. Сумма ущерба составила 194 тысячи рублей, - рассказали в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.

В ходе расследования данного уголовного дела стражи магистралей установили еще один факт покушения на кражу. Выяснилось, что фигурант, находясь на своем рабочем месте на территории цеха, совершил попытку хищения еще двух бочек с медью весом 288 кг. Общая сумма ущерба составила 248 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: loon.site

 

 

 

Теги
кража

Все новости

В столице Монголии проходит пикет с требованием отставки премьер-министра
15.05.2025 в 15:11
«Через месяц у вас все пройдет»
15.05.2025 в 14:51
Слесарь в Улан-Удэ пытался вынести полмиллиона с железнодорожного предприятия
15.05.2025 в 14:50
Не в силах совладать с огнем, в Забайкалье решили использовать мистические силы
15.05.2025 в 14:13
В Монголии китайцы профинансировали новый погранпереход
15.05.2025 в 14:06
Улан-Удэ начало топить
15.05.2025 в 12:55
В Улан-Удэ завершают масштабную реконструкцию Центрального стадиона
15.05.2025 в 12:47
Бандиты, расстрелявшие двух человек в Бурятии, получили крупные сроки
15.05.2025 в 12:22
Виновник ДТП в Улан-Удэ вызвал Следком испугавшись расправы потерпевших
15.05.2025 в 11:59
В Улан-Удэ количество маршруток продолжает сокращаться
15.05.2025 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
В столице Монголии проходит пикет с требованием отставки премьер-министра
Акция носит мирный характер
15.05.2025 в 15:11
«Через месяц у вас все пройдет»
Учительница судится с врачами, которые проглядели у нее рак
15.05.2025 в 14:51
Не в силах совладать с огнем, в Забайкалье решили использовать мистические силы
На Титовской сопке в Чите пройдет молебен о дожде
15.05.2025 в 14:13
В Монголии китайцы профинансировали новый погранпереход
Это позволит увеличить экспорт в Китай угля и меди
15.05.2025 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru