Общество 15.05.2025 в 14:51

«Через месяц у вас все пройдет»

Учительница судится с врачами, которые проглядели у нее рак
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Текст: КП-Новосибирск
«Через месяц у вас все пройдет»
Фото: КП-Новосибирск
56-летняя Валерия — учитель начальных классов. Как сообщает КП-Новосибирск, в 2019 году она тяжело перенесла ковид, после болезни у нее осталось небольшое пятно в легком. Сначала оно не беспокоило, но спустя четыре года начались осложнения.

- В 2023 году я стала просыпаться и задыхаться, раньше такого не было, хотя я астматик. Все лето лечилась, поехала к платному пульмонологу. Врач поставила диагноз «фиброз», назначила лекарство и выписала направление, чтобы я получала инвалидность 3-й группы. Я обратилась в свою поликлинику, оформила инвалидность, - рассказывает женщина.

Зимой у сибирячки снова начался сильный кашель:

- Мне ставили капельницы, но кашель не проходил. Пульмонолог поликлиники сказала: «Вы всегда кашляете». Лекарства не помогали, с марта 2024 года начались приступы удушья, раз в месяц я вызывала скорую. В августе просила талон на МСКТ, – рассказала Валерия.

Результат обследования был таким: в левом легком новообразование диаметром в 2,5 см, нужна консультация онколога.

- В октябре я пришла к пульмонологу поликлиники с этим обследованием, врач не стала их описывать, сказала: «У вас фиброз, через месяц уже пройдет». Когда я показала на снимок, врач заявила: «Это у вас на снимке тень». Я говорю ей: «Вы видите, в заключении указано «консультация онколога». Пульмонолог в ответ: «Я считаю, не нужно».

Но легче сибирячке не становилось:

- Через месяц я повторила МСКТ, «тень» не пропала, а выросла на два миллиметра. Началась пневмония, поднялась температура, – рассказала Валерия.

Учительница снова пошла в поликлинику, просила срочно записать к пульмонологу, та направила к терапевту. Женщина так и не добилась направления к онкологу в поликлинике, тогда муж Олег записал учительницу на платный прием в горбольницу. Там поставили диагноз — рак легкого. Новообразование находилось в сложном месте на границе легкого и позвоночника, другие больницы не брались ее удалить.

- Завотделением онкологии ГКБ №1 Александр Евгеньевич Вицын взял меня на операцию, первая была в ноябре 2024 года. Из-за бронхиальной астмы резко начались осложнения, остановилось дыхание, я пережила клиническую смерть, профессор Вицын тогда спас меня. Вторую операцию провели в декабре, она была очень сложная и шла 5 часов, но хирурги смогли удалить опухоль. Мне сказали: «Еще пару недель, и пошли бы метастазы, они дошли бы до лимфатических узлов, разошлись по организму. Вы успели в последний вагон», - рассказала Валерия.

Учительница более полугода провела на больничном, ей присвоили вторую группу инвалидности. Уже после операций педагог пошла в поликлинику, чтобы разобраться, почему медики не увидели на снимках опухоль. Но, с ее слов, пульмонолог даже не извинилась перед ней, а заведующая не увидела ошибки.

- Почти год я ходила к пульмонологу, показывала результаты МСКТ, где описывали растущую опухоль. А она так и не выдала направление к онкологу, я попала к нему уже после операции, направление выписывала врач частной клиники, - говорит Валерия.

Учительница пошла к адвокату Людмиле Шпак и подала иск к поликлинике и минздраву в Кировский районный суд. Педагог потребовала возместить ей 100 тысяч, потраченные на лечение, и выплатить компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей.
Теги
здравоохранение

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