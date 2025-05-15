В столице Монголии проходит пикет с требованием отставки премьер-министра

Мирная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ проходит на центральной площади страны в Улан-Баторе. Поводом для пикета послужила публикация в соцсетях невесты сына главы монгольского правительства.Общественность возмутила стоимость подаренных девушке дорогой машины и брендовой сумки в размере несколько тысяч долларов. Более ста граждан, в основном молодого возраста, собрались к вечеру 14 мая на мирный пикет с плакатами «У сына премьер-министра банковский счет с девятизначными цифрами, сколько денег у вас граждане?».Плакаты, которые принесли протестующие, гласят: «Уйти в отставку легко», «Оюун-Эрдэнэ уходи в отставку», «Премьер-министр, не прячься во дворце, обнародуй доходы», «Мы не хотим носить сумки за начальниками, хотим иметь возможность носить брендовые сумки!». В это же время на главной площади столицы проходят фотосессии выпускников вузов, в крытом павильоне идут соревнования по баскетболу.