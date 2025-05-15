Переговоры о завершении вооруженного конфликта на Украине начнутся через три часа

Старт переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле ожидается сегодня, сообщает РИА Новости. Переговоры начнутся, когда в Бурятии будет уже вечер.Они пройдут в офисе президента Турции в Долмабахче, сообщил источник ТАСС, знакомый с подготовкой встречи.Встреча пройдет в закрытом режиме, без участия представителей прессы.Комплекс Долмабахче уже принимал российскую и украинскую делегации в марте 2022 года. Тогда стороны достигли определенных договоренностей, однако их реализация не состоялась, а боевые действия продолжились.Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-62М уже прибыл в аэропорт Стамбула. Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на историческую перспективу.Эксперты положительно оценивают начало переговоров, ожидая завершения многолетнего конфликта, который ухудшил экономическое положение страны из-за роста инфляции.