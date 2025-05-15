Бурятия вошла в шорт-лист национальной премии «Умный город»

Лучшие цифровые решения регионов были отмечены в рамках III национальной премии «Умный город». Бурятия вошла в шорт-лист национальной премии. Награждение состоялось в национальном центре «Россия» в Москве.

Всего в 2025 году заявки на участие в премии подало более 500 участников из 57 регионов России. В финале программы III национальной премии «Умный город» состоялось награждение регионов-победителей в 34 номинациях.

Республика Бурятия вошла в шорт-лист в номинации «Безопасный город».

Бурятия представила в рамках национальной премии систему интеллектуального наблюдения. Москва стала обладателем «Гран-при», в номинациях «Активный город» победу одержал Санкт-Петербург, «Вдохновение» - Краснодарский край, «Город на ладони» - Ленинградская область, «Коммунальная инфраструктура» - Московская область.

- Выполнение всех наших планов по развитию отрасли строительства, сферы жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительного проектирования в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» осуществляется с опорой на процессы цифровой трансформации, способствующей прямому взаимодействию органов власти, представителей бизнеса и экспертного сообщества. Премия «Умный город» традиционно поощряет регионы, которые наиболее активно развивают цифровые продукты, платформы и сервисы для улучшения качества жизни людей и повышения безопасности городской среды, - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в своем приветственном слове к участникам премии.

Фото: правительство Бурятии