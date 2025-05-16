Авиабилеты в Бурятии становятся не по карману

Во время майских праздников стоимость железнодорожных и авиабилетов взлетела на 300 - 400%. Оказалось, что наиболее выгодно было приобрести их заранее - где-то за четыре-пять месяцев до запланированной поездки. Одной из причин небывалой дороговизны называется рост издержек в связи со старением авиационного парка нашей страны. Изношенные модели потребляют больше топлива и требуют более частого ремонта, что лишь увеличивает эксплуатационные расходы.В начале года до Москвы можно было улететь за 10 тыс. рублей, сейчас цена выросла до 25 - 30 тыс. рублей на предстоящие июнь-август. Это объясняется ростом издержек авиакомпаний, вынужденных эксплуатировать стареющий авиапарк, обслуживание которого, в связи с ростом числа поломок, вынуждает авиакомпании выжимать максимум из пассажиров.Проблема санкций для авиационного парка в плане запасных частей заключается в том, что из-за ограничений на поставки комплектующих и техническую поддержку от западных производителей (в первую очередь из США и Европы. - Прим. ред.) российские авиакомпании и авиапредприятия сталкиваются с серьезными трудностями в обслуживании и ремонте воздушных судов, особенно тех, которые произведены за рубежом.- Из-за санкций Boeing, Airbus, а также региональные лайнеры европейского производства, для которых Россия не может получить официальные запасные части и техническую документацию, обходятся очень дорого, прежде всего из-за дефицита качественных комплектующих, - говорит экс-директор Бурятских авиалиний Анатолий Абашеев. - Понятно, что авиакомпании ищут и находят альтернативные решения.Например, используют контрафактные или восстановленные детали, а оригинальные запчасти поставляются по параллельному импорту. Но все это увеличивает сроки простоя самолетов и расходы на их обслуживание.В целом санкции создают серьезные вызовы для поддержания безопасности и эффективности российского гражданского авиационного флота, поэтому, по словам эксперта, «важно ускорить развитие собственного производства запчастей, но прежде всего необходимо уменьшить сроки ввода в строй новых отечественных воздушных судов».Анатолий Абашеев подчеркнул особую значимость для гражданской авиации нового иркутского авиалайнера МС-21, который имеет серьезные перспективы заменить «боинги». Напомним, что в конце апреля изготовленный из отечественных деталей самолет МС-21-310 совершил свой первый полет в сопровождении Як-130М.На самолете установлены сертифицированные двигатели ПД-14 и электронное оборудование российского производства. Лайнер успешно выполнил испытательную программу. В дальнейшем специалисты оценят показания с регистрирующих приборов и проанализируют данные.Участвовавший в испытаниях воздушный борт МС-21-310 не новый. Первый свой полет лайнер совершил 15 декабря 2020 года, тогда на нем были установлены двигатели зарубежного производства.Ранее сообщалось, что сертификационные испытания самолета планируют завершить до конца года, а начать его поставки в авиакомпании - уже с 2026-го.Между тем в ближайшие годы иркутяне вряд ли смогут обеспечить потребность авиакомпаний в среднемагистральных авиалайнерах. В 2025 - 2026 годах критически важно начать замену парка воздушных судов, поскольку надежность пассажирских перевозок будет под вопросом, не говоря уже о росте цен на авиабилеты.Напомним, что недавно Россия обратилась к США с запросом на покупку самолетов Boeing после достижения перемирия с Украиной, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, для приобретения самолетов могут быть использованы средства из замороженных активов. В таком случае российские деньги не пропадут.По словам собеседника Bloomberg, Москва понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без действующего перемирия. Поэтому сделка по покупке самолетов может стать частью стратегии Дональда Трампа по смягчению экономических санкций в случае прекращения боевых действий. Добавим, что эта сделка может быть выгодной для обеих сторон: и для России, и для США.Пока же российским властям приходится продлять ресурсы самолетов, выпущенных еще во времена СССР.Так, авиастроительная компания ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха». - Прим. ред.) планирует продлить срок службы пассажирских самолетов Як-40 с 50 до 60 лет, сообщают представители Росавиации и «Яковлева».- Як-40 в Бурятии не эксплуатируются и ранее не эксплуатировались, но по надежности это очень хорошие самолеты. Например, в отличие от используемых в республике Ан-24 с двумя двигателями, Як-40 имеет три двигателя, - продолжает Анатолий Абашеев. - Я думаю, что продление ресурса - это необходимая мера, поскольку альтернатива пока не просматривается. Но будем надеяться на скорое снятие санкций со стороны США и одновременно ждем от отечественных авиационных заводов новую авиатехнику.Мы не можем полностью зависеть по воздушным судам от иностранных производителей и должны развивать собственную авиационную промышленность.Между тем, пока российская авиационная промышленность в долгих муках создает современные авиалайнеры, на помощь могут прийти соседние страны, готовые предоставить свои воздушные суда для перевозок из России в другие страны. Таким образом, дефицитными российскими авиалайнерами будет проще обслуживать внутренние авиалинии. Недавно, например, вьетнамские авиалинии запустили рейс из Москвы во Вьетнам. Перспективы открываются и в аэропорту «Байкал».Это связано с открытием в начале мая нового межконтинентального рейса из Монголии в США.Авиакомпания United Airlines начала выполнение прямых рейсов «Улан-Батор – Хьюстон».Дальнемагистральные рейсы из монгольской столицы в Америку будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю. Рейс прямой, с часовой технической посадкой в Токио. Время в пути - почти 18 часов.Однако на сегодня это самый короткий путь для россиян в США. Поскольку российским авиакомпаниям в 2022 году закрыли воздушное пространство ЕС и США, путь туристов теперь лежит через Стамбул. Но из Москвы через Турцию полет длится почти сутки. Кроме того, через Стамбул выше и стоимость перелета. Соответственно, загрузка рейса из Улан-Батора в США наверняка будет высокой, в том числе за счет россиян. Здесь Бурятия могла бы использовать свое выгодное географическое положение, открыв прямые рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор с целью перенаправления российского туристического и делового потока из Москвы в США.- Мы постоянно обсуждаем открытие рейса «Улан-Удэ - Улан-Батор» с авиакомпаниями. Но пока желающих встать на это направление нет. Будем надеяться, что ситуация изменится, - сообщил нашему изданию генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.