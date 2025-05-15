Общество 15.05.2025 в 15:52

В лесу Бурятии задержали двух вооруженных иркутян

Мужчины приехали незаконно поохотиться
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Текст: Елена Кокорина
В лесу Бурятии задержали двух вооруженных иркутян

Приехавшие в Бурятию иркутяне попали на штрафы за незаконную охоту. Двоих жителей соседнего региона задержали накануне в Тункинском национальном парке с оружием.

Нарушители попались сотрудникам Зун-Муринского инспекторского участка Тункинского нацпарка.

 - У них было огнестрельное оружие, но необходимых разрешений на добычу дичи не было. В объяснительной нарушители написали, что у них была действующая путёвка для охоты в Слюдянском районе, однако они не знали точных границ национального парка, - сообщили в Тункинском нацпарке.

Инспекторы составили административный протокол об административных правонарушениях. Теперь жителям Иркутска грозит штраф за незаконную охоту на территории Тункинского нацпарка.

Жителям Бурятии напомнили, что на территории национального парка введен особый противопожарный режим. Запрещены разведение костров, сжигание сухой травы. Доступ в лес ограничен. 

Фото: loon.site

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охотники

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