Общество 15.05.2025 в 15:57

Самозанятые жители Бурятии добровольно платят страховые взносы

Это необходимо для формирования будущей пенсии
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Текст: Служба информации "Номер один"
Самозанятые жители Бурятии добровольно платят страховые взносы

220 самозанятых жителей Бурятии направляют страховые взносы на формирование будущей пенсии

- Самозанятые граждане освобождены от уплаты взносов на пенсионное страхование, но из-за этого у них не формируется пенсия. Чтобы она формировалась, они могут вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и платить взносы, - сообщили в Социальном фонде Бурятии.

Зарегистрироваться в качестве плательщика страховых взносов можно: в мобильном приложении «Мой налог», в личном кабинете на портале госуслуг, заявлением по почте, в клиентской службе отделения СФР по Бурятии.

В Бурятии в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вступило 2,5 тысяч самозанятых. 220 из них уже платят страховые взносы.

Минимальный размер страхового взноса в 2025 году составляет 59 242 рубля. Это соответствует одному году страхового стажа и 0,975 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

 

Фото: Номер один

Теги
страховые взносы социальный фонд Бурятии

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