Самозанятые жители Бурятии добровольно платят страховые взносы

220 самозанятых жителей Бурятии направляют страховые взносы на формирование будущей пенсии

- Самозанятые граждане освобождены от уплаты взносов на пенсионное страхование, но из-за этого у них не формируется пенсия. Чтобы она формировалась, они могут вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и платить взносы, - сообщили в Социальном фонде Бурятии.

Зарегистрироваться в качестве плательщика страховых взносов можно: в мобильном приложении «Мой налог», в личном кабинете на портале госуслуг, заявлением по почте, в клиентской службе отделения СФР по Бурятии.

В Бурятии в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вступило 2,5 тысяч самозанятых. 220 из них уже платят страховые взносы.

Минимальный размер страхового взноса в 2025 году составляет 59 242 рубля. Это соответствует одному году страхового стажа и 0,975 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Фото: Номер один