Общество 15.05.2025 в 16:04

В Улан-Удэ нашли опасные дороги в школу

Нарушения выявила прокуратура

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ нашли опасные дороги в школу

Прокуратура Советского района Улан-Удэ обеспокоилась состоянием дорог, ведущих к школам. Выяснилось, что далеко не все из них отвечают требованиям безопасности. Где-то нужен светофор, где-то «лежачий полицейский» или тротуар. Надзорный орган подал иск к мэрии с обязанием устранить нарушения.

В ходе проверки автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям, прокуратура республики выявила ряд недостатков. Так, возле школы № 44 отсутствует искусственная дорожная неровность на наземных нерегулируемых пешеходных переходах. Нет светофоров на пешеходных переходах, расположенных на участке дорог вблизи школы №44 и гимназии № 33. Вблизи школы №54 нет тротуара и фонарей.

В связи с выявленными нарушениями в сентябре 2024 года прокурор района внес в администрацию г. Улан-Удэ представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Мэрия в ответ приняла решение о включении перечисленных недостатков в план работ на 2025 г.

Обращаясь в суд, прокурор Советского района просил обязать администрацию города выполнить работ по устройству искусственной дорожной неровности, поставить светофор, уложить тротуар, сделать искусственное уличное освещение.

Вместе с тем выяснилось, что часть нарушений уже устранена — возле школы №54 появилось искусственное освещение. Все остальные недочеты представитель прокуратуры просила устранить до 1 сентября 2025 года.

В суде представитель мэрии заявил, что иск внесен преждевременно, поскольку сейчас получено соглашение на заключение контрактов по установке искусственной дорожной неровности, укладке плитке и в июле 2025 года работы обязательно начнутся. Чиновник сообщил, что контракты еще не подписаны, но есть сметный расчет и извещение о проведении торгов по муниципальному контракту. И к 1 сентября все будет готово.

Однако суд доводы администрации не впечатлили, поскольку «до настоящего времени нарушения, указанные в представлении прокурора Советского района г. Улан-Удэ в полном объеме не устранены». В связи с этим представитель Фемиды решил исковое заявление прокурора к администрации об обязании организовать выполнение работ по устройству искусственной дорожной неровности, установке светофора, устройству тротуара удовлетворить и выполнить эти требования чиновники должны до 1 сентября 2025 года.


Фото: "Номер один"

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школа прокуратура нарушение дороги

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