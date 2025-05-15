Общество 15.05.2025 в 16:30
В Улан-Удэ расширяют русло реки
В городе продолжает действовать режим повышенной готовности
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ специалисты «Водоканала» расширяют русло реки Тулунжинки вблизи федеральной трассы, чтобы обеспечить лучший отток воды и снизить скопление воды возле жилых зданий.
– В настоящий момент идет укрепление низменных участков микрорайона. Особое внимание уделяется улицам Кипрейная и Богатырская. Также проводится расширение участка русла реки возле федеральной трассы. Причиной подтоплений стал сход талых вод в районе Гурульбе. Было выявлено несколько узких мест, где скопление воды затрудняет её естественный сток, – сообщил заместитель Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Федоров.
Напомним, ранее из-за повышения уровня воды в Тулунжинке подтопило два жилых участках, а также дороги на улицах Кипрейная и Богатырская. Чтобы предотвратить распространение воды, городские коммунальщики начали отсыпку низменных участков.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил о введении в городе режима повышенной готовности.
– В настоящий момент идет укрепление низменных участков микрорайона. Особое внимание уделяется улицам Кипрейная и Богатырская. Также проводится расширение участка русла реки возле федеральной трассы. Причиной подтоплений стал сход талых вод в районе Гурульбе. Было выявлено несколько узких мест, где скопление воды затрудняет её естественный сток, – сообщил заместитель Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Федоров.
Напомним, ранее из-за повышения уровня воды в Тулунжинке подтопило два жилых участках, а также дороги на улицах Кипрейная и Богатырская. Чтобы предотвратить распространение воды, городские коммунальщики начали отсыпку низменных участков.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил о введении в городе режима повышенной готовности.
Тегиподтопление