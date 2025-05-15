Жители Улан-Удэ недовольны вырубкой деревьев на ул. Пушкина

Улан-удэнцы недоумевают из-за бурной деятельности, происходящей на ул. Пушкина, неподалеку от педагогического колледжа. Там массово вырубают деревья для расширения дороги. Проживающим неподалеку гражданам такое решение не по душе.

«Зачем на улице Пушкина в районе педагогического колледжа расширять дорогу? Урезали детскую площадку и срубили деревья. Для чего? Для кого широкая дорога?».

«Была такая хорошая прогулочная улочка, лавочки, фонтан когда-то был. А что теперь? Зелени нет совсем, мы скоро задохнёмся. Дышать и так нечем, последнее вырубили, теперь все серое, голое и ужасное. Верните все как было. Никакая дорога там не нужна. Надо засадить по новой кустами, сделать лавочки и новый фонтан».

«Ремонтировали теплотрассу по ул. Пушкина, возле сельхозакадемии. Раньше эта улица была пешеходная. С кустами акации, которые хорошо разрослись и цвели, скамейками, фонтаном. Теперь что? Все уничтожено! Решили сделать проезжую улицу. Раньше это было единственное место, где можно было погулять с детьми. Жители близлежащих домов, кому не безразлична судьба аллеи, надо объединиться и противостоять этому».

«В 80-х годах от улицы Добролюбова до магазина «Юбилейный» был пешеходный бульвар Пушкина, до ремонта теплотрассы дети в школу ходили по бульвару Пушкина, не опасаясь попасть под автотранспорт. Было много зелени, дети катались на велосипедах. В настоящее время детям приходится с большой опаской ходить в школу, автомобилисты проезжают асфальтированную часть бульвара на большой скорости. В микрорайоне практически не остается зеленых насаждений, парк железнодорожников засадили в небольшом количестве совсем молодыми деревцами, когда они еще вырастут? На бульваре Пушкина уничтожили практически все деревья. Тихое прогулочное место для прогулок мамочек с детьми, катания детей на велосипедах и скамейки для отдыха пенсионеров, а главное безопасный проход к школе видимо уже не вернуть. Очень жаль», - пишут люди в соцсетях.



Ранее сообщалось, что в столице Бурятии стартовал ремонт автомобильных дорог, и начался он с улицы Пушкина. Улицу Пушкина обустроят тротуарами, сделают парковки, нанесут разметку, установят дорожные знаки и защитные ограждения.



Фото: соцсети