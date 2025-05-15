Общество 15.05.2025 в 16:55

Чёрное море подешевело из-за плохой экологии

Жители Бурятии смогут сэкономить на отдыхе в Анапе
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Текст: Иван Иванов
Чёрное море подешевело из-за плохой экологии
Фото: freepik.com
Сбор туристического налога в Анапе приостановят до конца 2025 года в связи с ограничениями купания на пляжах курорта из-за разлива мазута. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

«Мэр курорта Василий Швец поддержал озвученное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым предложение о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствиями ЧС после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря», цитирует сообщение «Коммерсант».

На 150 пляжах в зоне ЧС купание пока запрещено.

Наблюдатели отмечают, что соприкосновение с отправленной нефтепродуктами водой может неблагоприятно отразиться на организмах отдыхающих. Именно поэтому местные власти готовы идти на все, чтобы не сорвался туристический сезон.
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