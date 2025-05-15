Чёрное море подешевело из-за плохой экологии

Сбор туристического налога в Анапе приостановят до конца 2025 года в связи с ограничениями купания на пляжах курорта из-за разлива мазута. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.«Мэр курорта Василий Швец поддержал озвученное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым предложение о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствиями ЧС после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря», цитирует сообщение «Коммерсант».На 150 пляжах в зоне ЧС купание пока запрещено.Наблюдатели отмечают, что соприкосновение с отправленной нефтепродуктами водой может неблагоприятно отразиться на организмах отдыхающих. Именно поэтому местные власти готовы идти на все, чтобы не сорвался туристический сезон.