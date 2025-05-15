Общество 15.05.2025 в 16:55
Чёрное море подешевело из-за плохой экологии
Жители Бурятии смогут сэкономить на отдыхе в Анапе
Текст: Иван Иванов
Сбор туристического налога в Анапе приостановят до конца 2025 года в связи с ограничениями купания на пляжах курорта из-за разлива мазута. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.
«Мэр курорта Василий Швец поддержал озвученное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым предложение о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствиями ЧС после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря», цитирует сообщение «Коммерсант».
На 150 пляжах в зоне ЧС купание пока запрещено.
Наблюдатели отмечают, что соприкосновение с отправленной нефтепродуктами водой может неблагоприятно отразиться на организмах отдыхающих. Именно поэтому местные власти готовы идти на все, чтобы не сорвался туристический сезон.
«Мэр курорта Василий Швец поддержал озвученное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым предложение о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствиями ЧС после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря», цитирует сообщение «Коммерсант».
На 150 пляжах в зоне ЧС купание пока запрещено.
Наблюдатели отмечают, что соприкосновение с отправленной нефтепродуктами водой может неблагоприятно отразиться на организмах отдыхающих. Именно поэтому местные власти готовы идти на все, чтобы не сорвался туристический сезон.
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