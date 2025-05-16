Общество 16.05.2025 в 09:21

В промзоне Улан-Удэ были обнаружены две бомбы

В котловане их нашел водитель экскаватора
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Текст: Елена Кокорина
В промзоне Улан-Удэ были обнаружены две бомбы

Во время строительных работ на территории промышленной зоны Улан-Удэ по ул. Хоринская при проведении земляных работ были обнаружены подозрительные предметы, которые в итоге оказались авиационными бомбами. Снаряды нашел водитель экскаватора в котловане и сразу же сообщил в правоохранительные органы.

- На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии. Сотрудники группы разминирования установили, что найденные два предмета – это фугасные авиационные бомбы «ФАБ-50», - рассказали в Росгвардии республики.

Предположительно снаряды со следами сильной коррозии содержат остатки взрывчатых веществ и представляют опасность. Находку передали для дальнейшей утилизации.

- Призываем граждан соблюдать требования безопасности при обнаружении подозрительных, взрывоопасных предметов и боеприпасов. Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с ними. Запрещается пользоваться вблизи обнаруженного подозрительного предмета средствами связи. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы, - добавили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

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