Общество 16.05.2025 в 09:51
Таможенники Бурятии помогли бойцам СВО в разведке
Они посодействовали в покупке необходимого оборудования
Текст: Елена Кокорина
Военные поблагодарили бурятских таможенников за помощь в приобретении «Инкубатор 2.0» для дронов. Оборудование помогает им работать из укрытия, повысить стабильность связи, устойчивость к РЭБ, а также выполнять задачи по инженерной разведке и дистанционному разминированию.
- Сбор денежных средств по обращению войсковой части для приобретения усилителя сигнала «Инкубатор 2.0» для дронов организовали должностные лица таможни. Накануне Дня Победы денежные средства передали в воинское подразделение. Военные приобрели необходимое для них оборудование и направили видеообращение со словами благодарности, - рассказали в Бурятской таможне.
Фото: Таможня Бурятии
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