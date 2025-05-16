Таможенники Бурятии помогли бойцам СВО в разведке

Военные поблагодарили бурятских таможенников за помощь в приобретении «Инкубатор 2.0» для дронов. Оборудование помогает им работать из укрытия, повысить стабильность связи, устойчивость к РЭБ, а также выполнять задачи по инженерной разведке и дистанционному разминированию.

- Сбор денежных средств по обращению войсковой части для приобретения усилителя сигнала «Инкубатор 2.0» для дронов организовали должностные лица таможни. Накануне Дня Победы денежные средства передали в воинское подразделение. Военные приобрели необходимое для них оборудование и направили видеообращение со словами благодарности, - рассказали в Бурятской таможне.

Фото: Таможня Бурятии