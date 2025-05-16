Житель Бурятии недобровольно расстался со 118 тысячами за коммуналку

Судебные приставы Бурятии взыскали крупный долг за коммунальные услуги с собственника квартиры из Кабанского района. Мужчина долгое время игнорировал плату за ЖКХ, но когда долг достиг 118 тыс. рублей, управляющая компания обратилась в суд.

После вынесения судебного решения в пользу организации, исполнительные документы были направлены судебным приставам для принудительного взыскания долга.

- Арестованные счета, невозможность уехать в отпуск заграницу и необходимость дополнительной оплаты в виде исполнительского сбора никак не подтолкнули мужчину погасить существующую задолженность. Тогда были арестованы бытовая техника, а позднее и мобильный телефон должника. Страх расстаться с имуществом оказался сильнейшим мотиватором. Через несколько дней судебный пристав получил уведомление о погашении долга гражданином напрямую управляющей компании, - рассказали в Службе судебных приставов.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, ограничительные меры отменен, добавили в УФССП по РБ.

Фото: loon.site