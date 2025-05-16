Общество 16.05.2025 в 10:09

Мэр Улан-Удэ напомнил о клещах

Игорь Шутенков поручил подчиненным провести обработку территорий
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ напомнил о клещах
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил обработать от клещей все общественные места и зоны отдыха в городе. В том числе детские лагеря, парки и скверы.

«Нужно проверить каждую территорию нашего города, убедиться, что мы ничего не пропустили. Прошу руководителей районов составить списки таких объектов, подлежащих обработке», — поручил мэр Улан-Удэ.

Обработка от клещей проводится дважды. Первый этап обработки парков и летних лагерей завершён. Второй начнётся там за неделю до заезда детей.
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