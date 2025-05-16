Общество 16.05.2025 в 10:09
Мэр Улан-Удэ напомнил о клещах
Игорь Шутенков поручил подчиненным провести обработку территорий
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил обработать от клещей все общественные места и зоны отдыха в городе. В том числе детские лагеря, парки и скверы.
«Нужно проверить каждую территорию нашего города, убедиться, что мы ничего не пропустили. Прошу руководителей районов составить списки таких объектов, подлежащих обработке», — поручил мэр Улан-Удэ.
Обработка от клещей проводится дважды. Первый этап обработки парков и летних лагерей завершён. Второй начнётся там за неделю до заезда детей.
«Нужно проверить каждую территорию нашего города, убедиться, что мы ничего не пропустили. Прошу руководителей районов составить списки таких объектов, подлежащих обработке», — поручил мэр Улан-Удэ.
Обработка от клещей проводится дважды. Первый этап обработки парков и летних лагерей завершён. Второй начнётся там за неделю до заезда детей.
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