Общество 19.05.2025 в 09:00

Новый порядок предоставления субсидии по ЖКУ

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Текст: Номер один
Новый порядок предоставления субсидии по ЖКУ
Номер один

Вопрос: «Как в упрощенном порядке оформить субсидию на ЖКУ?»

Дарима Ц.

С 25 сентября 2024 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации, позволяющее в упрощенном порядке подать заявление на субсидию на оплату услуг ЖКХ — через «Госуслуги».

При сборе документов ведомства будут взаимодействовать между собой, и обмен информацией должен быть произведен в течение 48 часов. В постановлении четко закреплен перечень из 43 документов и конкретные ведомства, которые должны передавать их друг другу.

Если у собственника есть задолженность за последние три года, подтвержденная судом, и информация о ней разимещена в ГИС ЖКХ, то ему может быть отказано в предоставлении субсидии».

Также у граждан сохранится возможность обращаться за получением субсидии и действующими в настоящее время способами: через органы социальной защиты или в МФЦ.

 

 

 

 

 

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