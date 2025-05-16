Общество 16.05.2025 в 10:30

Лосиные прогулки в Бурятии попали в кадр фотоловушек

Мама и её детеныш прошлись по тропе нацпарка
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Текст: Елена Кокорина
Лосиные прогулки в Бурятии попали в кадр фотоловушек

В очередной раз «Заповедное Подлеморье» поделилось кадрами диких животных, попавших в фотоловушку. В этот раз она запечатлела прогулку взрослой лосихи и ее детеныша в Забайкальском национальном парке.

- Фотоловушка оперативной группы «Хиус» сняла сохатых, гуляющих по тропам. Лосята появляются на свет в апреле-мае. Новорожденные весят 10-16 кг, а полугодовалые «малыши» - около 100 кг! До осени они кормятся материнским молоком, но с удовольствием пробуют и сочную зелень. Желаем подрастающему поколению спокойного и сытого детства, - пишут в ТГ-канале «Заповедное Подлеморье».

Фото: ТГ-канал «Заповедное Подлеморье»

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