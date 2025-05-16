Лосиные прогулки в Бурятии попали в кадр фотоловушек

В очередной раз «Заповедное Подлеморье» поделилось кадрами диких животных, попавших в фотоловушку. В этот раз она запечатлела прогулку взрослой лосихи и ее детеныша в Забайкальском национальном парке.

- Фотоловушка оперативной группы «Хиус» сняла сохатых, гуляющих по тропам. Лосята появляются на свет в апреле-мае. Новорожденные весят 10-16 кг, а полугодовалые «малыши» - около 100 кг! До осени они кормятся материнским молоком, но с удовольствием пробуют и сочную зелень. Желаем подрастающему поколению спокойного и сытого детства, - пишут в ТГ-канале «Заповедное Подлеморье».

Фото: ТГ-канал «Заповедное Подлеморье»