Замена прав в другом регионе
Вопрос: «Можно ли поменять права в другом регионе?»
Тимофей В.
Водительские права можно заменить в любом регионе, независимо от постоянной регистрации владельца и места выдачи.
Порядок действий:
- подайте заявление на портале Госуслуг, в подразделении ГИБДД или офисе МФЦ;
- выберите удобную дату и время приёма в ГИБДД;
- заплатите госпошлину — 2000 рублей;
- в назначенный день придите в подразделение ГИБДД с документами. Сотрудники проверят их, сфотографируют вас и выдадут новые права.
Какие документы нужны:
- паспорт РФ или временное удостоверение личности. Если в паспорте нет отметки о регистрации, вам также нужно предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или месту пребывания;
- старые права;
- медицинская справка по форме № 003‑В/у, если меняете права из-за истечения срока их действия или по медицинским показаниям.