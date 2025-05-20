Общество 20.05.2025 в 09:00

Замена прав в другом регионе

Возможно ли это?
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Замена прав в другом регионе

Вопрос: «Можно ли поменять права в другом регионе?»

Тимофей В.

Водительские права можно заменить в любом регионе, независимо от постоянной регистрации владельца и места выдачи.

Порядок действий:

- подайте заявление на портале Госуслуг, в подразделении ГИБДД или офисе МФЦ;

- выберите удобную дату и время приёма в ГИБДД;

- заплатите госпошлину — 2000 рублей;

- в назначенный день придите в подразделение ГИБДД с документами. Сотрудники проверят их, сфотографируют вас и выдадут новые права.

Какие документы нужны:

- паспорт РФ или временное удостоверение личности. Если в паспорте нет отметки о регистрации, вам также нужно предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или месту пребывания;

- старые права;

- медицинская справка по форме № 003‑В/у, если меняете права из-за истечения срока их действия или по медицинским показаниям.

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