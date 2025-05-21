Поступление в вуз после колледжа

Вопрос: «Что изменится для поступления в вуз после колледжа?»

В 2024 году больше 40% зачисленных в вузы — это выпускники колледжей и училищ. Четверть из них поступили не по профилю своего диплома о среднем профессиональном образовании. Летом 2025 года условия для такого поступления будут прежними, а потом изменятся. Учитывайте это, если после колледжа ребенок планирует идти в вуз. А если он как раз поступает в колледж, помогите сразу выбрать подходящий профиль, чтобы потом было проще получить высшее образование.

Правила до 2025 года включительно:

1. Абитуриентам с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО) достаточно успешно пройти вступительные испытания в вузе, если там их проводят. Где-то это сочинение, где-то — опрос по билетам или лабораторная работа.

2. Обязательно предоставлять результаты ЕГЭ, только если эти испытания не предусмотрены. При этом профиль СПО может быть не связан с профилем в вузе. Например, выпускник юридического колледжа имеет право поступать без ЕГЭ в вуз на экономическое направление — если там есть собственные экзамены.

Изменения начиная с приемной кампании 2026 года.1 сентября 2025 года вступит в силу новый закон. Во время приемной кампании вузы должны будут следить, чтобы профиль в дипломе о СПО соответствовал выбранному в вузе. В этом случае, как и сейчас, можно будет просто пройти там вступительные испытания. Если профиль не будет соответствовать, потребуются результаты ЕГЭ, даже когда вуз предлагает и внутренние экзамены. Результаты ЕГЭ действительны 5 лет, включая год сдачи. Если прошло больше времени или абитуриент вообще не сдавал ЕГЭ, придется сдать его по предметам, которые нужны для поступления.