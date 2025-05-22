Замена радиаторов

Вопрос: «Что нужно знать при замене батареи?»

Суржана Ц.

При замене старых батарей нужно учитывать следующие моменты:

1. В процессе переустановки вы повредили общедомовые коммуникации, например сломали стояк или устроили потоп, - за это могут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

2. Самовольно врезали дополнительные секции или изменили схему отопления без учета нагрузки на систему - придется заплатить от 10 до 15 тыс. рублей.

Важно помнить, что управляющая компания (УК) не имеет права сама выписывать штраф - такие полномочия есть у суда или жилищной инспекции.

Перед тем, как ставить радиатор:

- убедитесь, что новый по характеристикам соответствует старому;

- попросите УК показать конкретный пункт в договоре управления домом, если она настаивает на согласовании замены.

Согласно статье 25 Жилищного кодекса РФ, жильцам нужно получить разрешение от жилинспекции на переустройство и перепланировку - замена батареи к ним не относится.