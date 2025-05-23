Общество 23.05.2025 в 09:00

Наследство внукам

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Текст: Номер один
Наследство внукам
Номер один

Вопрос: «В каких случаях внуки могут получить наследство от бабушек и дедушек?» 

Иван Трофимович С.

Внуки - не прямые наследники, потому что за родителями в первую очередь наследуют их дети. Но внуки могут получить наследство от бабушек и дедушек в таких ситуациях:

1.   По завещанию. Наследодатель может оставить наследство по завещанию кому угодно, в том числе и внукам, нескольким или одному. Например, бабушка завещает единственную квартиру внучке, а сын не сможет претендовать на это имущество.

2.   На праве иждивенца. Если бабушка или дедушка содержали нетрудоспособного внука не менее года до смерти. Например, родителей ребенка лишили родительских прав и его содержала бабушка. Или неработающая мама с ребенком жили на зарплату его дедушки.

В этих случаях внук имеет право на наследство, а его доля зависит от того, оставил ли умерший завещание:

- если завещания нет — внук наследует наравне с остальными наследниками, имущество делится между ними поровну;

- если завещание есть — внук получает не менее половины от доли, которую получил бы без завещания.

3. Наследование по праву представления. Внуки наследуют за бабушками и дедушками, если наследство должен был получить родитель, но он умер раньше. Например, у дедушки есть сын, а у сына — двое детей. Сын погиб раньше дедушки. После смерти дедушки та доля в его наследстве, которая должна была достаться сыну, будет поделена между внуками от этого сына.

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