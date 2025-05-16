Пожарный в Бурятии спас из огня крохотного теленка
Пожарный из Бурятии спас из огня маленького теленка, потому что для настоящего человека важна каждая жизнь. Малышу, которому было всего три дня от роду, пламя успело подпалить ресницы шерсть и хвостик.
В Агентстве ГО и ЧС сообщили, что вчера в местности «Арбун» Курумканского района загорелась сухая трава. Прибывшие огнеборцы 18-го Курумканского отряда ГПС РБ во время тушения пламени заметили теленка.
- В дыму я разглядел телёнка, испуганно пятившегося от огня. Как потом оказалось, родился он только позавчера. Когда я его обнаружил, шерстка, ресницы, хвостик телёнка уже чуть обгорели. Взяв его в руки, я быстро вынес телёнка из зоны горения, - рассказал пожарный.
Позже хозяева поблагодарили его за профессиональные действия и спасенную жизнь теленка, добавили в ГО и ЧС. Теленку, кстати, дали имя Пламя.
Фото: РА ГО и ЧС