Общество 16.05.2025 в 10:46

Пожарный в Бурятии спас из огня крохотного теленка

Ему было всего три дня от роду
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Пожарный в Бурятии спас из огня крохотного теленка

Пожарный из Бурятии спас из огня маленького теленка, потому что для настоящего человека важна каждая жизнь. Малышу, которому было всего три дня от роду, пламя успело подпалить ресницы шерсть и хвостик.

В Агентстве ГО и ЧС сообщили, что вчера в местности «Арбун» Курумканского района загорелась сухая трава. Прибывшие огнеборцы 18-го Курумканского отряда ГПС РБ во время тушения пламени заметили теленка.

- В дыму я разглядел телёнка, испуганно пятившегося от огня. Как потом оказалось, родился он только позавчера. Когда я его обнаружил, шерстка, ресницы, хвостик телёнка уже чуть обгорели. Взяв его в руки, я быстро вынес телёнка из зоны горения, - рассказал пожарный.

Позже хозяева поблагодарили его за профессиональные действия и спасенную жизнь теленка, добавили в ГО и ЧС. Теленку, кстати, дали имя Пламя.

Фото: РА ГО и ЧС

Теги
пожар спасение теленок

Все новости

В Бурятии главы «горящих» районов получили нагоняй от прокурора
16.05.2025 в 10:48
Пожарный в Бурятии спас из огня крохотного теленка
16.05.2025 в 10:46
Лосиные прогулки в Бурятии попали в кадр фотоловушек
16.05.2025 в 10:30
В Бурятии разрушили еще один мост
16.05.2025 в 10:23
Мэр Улан-Удэ напомнил о клещах
16.05.2025 в 10:09
Житель Бурятии недобровольно расстался со 118 тысячами за коммуналку
16.05.2025 в 10:09
В Бурятии реализуется федеральный проект «Чистый воздух»
16.05.2025 в 10:04
В Бурятии назначили нового председателя Верховного суда
16.05.2025 в 09:57
Перекупы из Владивостока обманули десятки покупателей «японок»
16.05.2025 в 09:52
Таможенники Бурятии помогли бойцам СВО в разведке
16.05.2025 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
Лосиные прогулки в Бурятии попали в кадр фотоловушек
Мама и её детеныш прошлись по тропе нацпарка
16.05.2025 в 10:30
Мэр Улан-Удэ напомнил о клещах
Игорь Шутенков поручил подчиненным провести обработку территорий
16.05.2025 в 10:09
Житель Бурятии недобровольно расстался со 118 тысячами за коммуналку
Долг за услуги ЖКХ взыскали приставы
16.05.2025 в 10:09
Таможенники Бурятии помогли бойцам СВО в разведке
Они посодействовали в покупке необходимого оборудования
16.05.2025 в 09:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru