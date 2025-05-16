Участникам СВО, работающим на Крайнем Севере, полагаются новые льготы

Бойцы специальной военной операции, работающие на территориях Крайнего Севера, смогут воспользоваться положенной по закону компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно после возвращения со службы, сообщили в пресс-службе правительства России. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление, в частности, касается работников Крайнего Севера, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту в составе войск Росгвардии и участвуют в СВО.

Согласно действующим нормам, право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

- По Трудовому кодексу РФ с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение военной службы в составе Вооруженных сил России трудовой договор по месту работы приостанавливается, но сохраняется. Таким образом, право на компенсацию проезда в отпуск и обратно у тех из них, кто работает на Крайнем Севере, остается, - пояснили в правительстве.

Чтобы такие граждане смогли воспользоваться льготой по возвращении со службы, правительство заранее приняло решение закрепить эту норму постановлением. Теперь она распространяется и на работников Крайнего Севера, выполняющих задачи СВО в составе войск Росгвардии.

Указанная возможность сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту. Ранее она действовала только один год.

Фото: Номер один