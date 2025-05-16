Общество 16.05.2025 в 11:12

Участникам СВО, работающим на Крайнем Севере, полагаются новые льготы

Им будут компенсированы расходы на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно после возвращения со службы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Участникам СВО, работающим на Крайнем Севере, полагаются новые льготы

Бойцы специальной военной операции, работающие на территориях Крайнего Севера, смогут воспользоваться положенной по закону компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно после возвращения со службы, сообщили в пресс-службе правительства России. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление, в частности, касается работников Крайнего Севера, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту в составе войск Росгвардии и участвуют в СВО.

Согласно действующим нормам, право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

- По Трудовому кодексу РФ с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение военной службы в составе Вооруженных сил России трудовой договор по месту работы приостанавливается, но сохраняется. Таким образом, право на компенсацию проезда в отпуск и обратно у тех из них, кто работает на Крайнем Севере, остается, - пояснили в правительстве.

Чтобы такие граждане смогли воспользоваться льготой по возвращении со службы, правительство заранее приняло решение закрепить эту норму постановлением. Теперь она распространяется и на работников Крайнего Севера, выполняющих задачи СВО в составе войск Росгвардии.

Указанная возможность сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту. Ранее она действовала только один год.

 

Фото: Номер один

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