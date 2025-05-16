Общество 16.05.2025 в 11:25

Школьник из Улан-Удэ укравший чтиво про волшебника попал полицию

Стоимость книг составила около 6 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Школьник из Улан-Удэ укравший чтиво про волшебника попал полицию

Ученик 9 класса одной из школ Улан-Удэ попал в полицию благодаря двум кражам, совершенным в один день. Сначала он украл дорогие книги про волшебника, а чуть погодя два флакона дорогих духов. Позже, дав деру от охранников, он все выбросил все в урну.

- В полицию Советского района с заявлением о краже двух книг из популярной серии романа о приключениях юного волшебника обратилась директор книжного магазина. Кражу работники обнаружили при просмотре видеокамер, установленных в помещении. Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей, - рассказывают в полиции республики.

Спустя несколько минут в Дежурную часть МВД с заявлением о грабеже обратилась директор магазина парфюмерии и косметики, находившегося неподалеку от книжного. Девушка рассказала, что неизвестный открыто похитил со стеллажа две упаковки парфюма общей стоимостью 16 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 15-летний ученик 9 класса одной из школ города, состоящий на профилактическом учете в ПДН. Он рассказал, что находился в торговом центре и зашел в книжный магазин. Пройдясь между рядами, заметил, что в магазине отсутствует охранник и, прихватив с полки книги, вышел из торговой точки. После отправился в магазин парфюмерии, где схватил с витрины туалетную воду и выбежал из торговой точки. Убегая от преследовавших его работников магазина, юный злоумышленник выбросил книги и парфюм в урну, - добавили в МВД.

Похищенное он планировал продать, но что-то пошло не так…

В полиции возбудили уголовное дело. В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: loon.site

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