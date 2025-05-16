Общество 16.05.2025 в 11:31

В Бурятии военные навели переправу

Она серьезно облегчит жизнь жителям двух сёл
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии военные навели переправу
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
В Бурятии специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) навели понтонно-мостовую переправу через реку Джида. Понтонный мост оборудован в районе сел Дырестуй и Зарубино Джидинского района.

Длина переправы составляет более 100 метров. Она будет работать до ноября этого года.

«В среднем за день по понтонному мосту переправляется порядка 100 легковых и грузовых автомобилей. Благодаря мостовой переправе сельчане беспрепятственно посещают районную больницу и школу. Большинство людей ежедневно переправляются в соседнее село с целью заработка. Также важную роль в жизни жителей двух поселков играет заготовка сена для скота. В этот период трафик движения по мостовой переправе увеличивается втрое», - рассказали в пресс-службе ВВО.

На переправе дежурят военные. Они следят за ее состоянием, проводят визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке. В случае подъема уровня воды к переправе добавят дополнительные понтонные звенья.

Отмечается, что решение по наведению переправы через Джиду командование ВВО приняло по просьбе правительства Бурятии.
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