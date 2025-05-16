Общество 16.05.2025 в 11:31
В Бурятии военные навели переправу
Она серьезно облегчит жизнь жителям двух сёл
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) навели понтонно-мостовую переправу через реку Джида. Понтонный мост оборудован в районе сел Дырестуй и Зарубино Джидинского района.
Длина переправы составляет более 100 метров. Она будет работать до ноября этого года.
«В среднем за день по понтонному мосту переправляется порядка 100 легковых и грузовых автомобилей. Благодаря мостовой переправе сельчане беспрепятственно посещают районную больницу и школу. Большинство людей ежедневно переправляются в соседнее село с целью заработка. Также важную роль в жизни жителей двух поселков играет заготовка сена для скота. В этот период трафик движения по мостовой переправе увеличивается втрое», - рассказали в пресс-службе ВВО.
На переправе дежурят военные. Они следят за ее состоянием, проводят визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке. В случае подъема уровня воды к переправе добавят дополнительные понтонные звенья.
Отмечается, что решение по наведению переправы через Джиду командование ВВО приняло по просьбе правительства Бурятии.
Длина переправы составляет более 100 метров. Она будет работать до ноября этого года.
«В среднем за день по понтонному мосту переправляется порядка 100 легковых и грузовых автомобилей. Благодаря мостовой переправе сельчане беспрепятственно посещают районную больницу и школу. Большинство людей ежедневно переправляются в соседнее село с целью заработка. Также важную роль в жизни жителей двух поселков играет заготовка сена для скота. В этот период трафик движения по мостовой переправе увеличивается втрое», - рассказали в пресс-службе ВВО.
На переправе дежурят военные. Они следят за ее состоянием, проводят визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке. В случае подъема уровня воды к переправе добавят дополнительные понтонные звенья.
Отмечается, что решение по наведению переправы через Джиду командование ВВО приняло по просьбе правительства Бурятии.
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