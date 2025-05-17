В Бурятии бомбилы отбирают хлеб у гидов

На недавно прошедшем съезде гидов была затронута тема аттестации гидов-экскурсоводов. Как пишут организаторы, чтобы туризм Бурятии поднялся на профессиональный уровень. Мы разузнали у экскурсовода, как повлияет аттестация на их сферу и какие именно туристы чаще всего приезжают в наш регион.Организаторы съезда туристов заявляли, что «съезд гидов Бурятии - это важный шаг на пути к защите интересов туристов от недобросовестных поставщиков услуг, которые могут искажать информацию о богатом регионе и его истории.- В этом году посещала мероприятия частично, зато в прошлом году я участвовала в организации самого первого съезда гидов. Конечно же, полностью поддерживаю это событие, потому что это самая настоящая тусовка гидов, где мы можем встретиться все вместе в межсезонье, обменяться опытом и просто пообщаться. А также получить новые знания, перенять какой-то опыт от своих коллег и просто узнать новую актуальную информацию в плане туризма в Бурятии и в России. Можем даже встретиться с коллегами из других регионов. И это прекрасная возможность заявить о себе, познакомиться с операторами, увидеть новые лица, - делится своими мыслями экскурсовод Марина Черненко.Согласно данным Министерства туризма Бурятии, в последние годы растут основные туристические показатели, например, туристический поток вырос на 19%, экскурсионный - на 22%, объем платных услуг, оказанных туристам - на 27,5%, количество работников в сфере туризма - на 14%. Помимо основных показателей, увеличились объемы экологического, делового, оздоровительного туризма. А иностранный турпоток в основном составляют монгольские и китайские туристы.К теме экологического туризма. В этом году, по заявлению руководителя ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаила Овдина, ожидается небывалый ранее наплыв туристов.- В 2024-м было примерно 65 тысяч, и это рекордный показатель за все время существования ООПТ. В 2025-м ожидаем 69 - 70 тыс. туристов. И эта тенденция не останавливается, идет рост. Однако это исключительно экологический, экскурсионный туризм. Люди могут прогуляться по экотропам, отдохнуть на пляжах, но при этом размещаются за пределами заповедных территорий, что позволяет сохранять уникальную природу, не наносить ей вред, - подчеркивает Михаил Овдин.Мы понимаем, что не все представители туризма, предоставляющие услуги в этой сфере, проходят аттестацию. На деле же, чтобы получить заветную корочку, нужно постараться.С 1 марта этого года каждый, кто проводит экскурсию, должен иметь профильное образование либо пройденные курсы переподготовки. А наличие диплома дает возможность получить заветную аттестацию. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте министерства туризма, оплатить госпошлину, составляющую 2 000 рублей.- Первая ступень экзамена - тест, вторая - ответ по билету. Важно знать тонкости ведения экскурсии, владеть информацией о маршрутах. На этом этапе могут возникнуть проблемы с волнением, подачей неверной информации, отсутствием каких-либо навыков. Трудность заключается только в неподготовленности. Конкретно у меня проблема с образованием. Поэтому мне нужно идти получать знания и только потом аттестовываться. Но так как я уже несколько лет работаю в этой сфере и знаю, что эта работа мне подходит, буду твердо двигаться к своей цели. Обычно туристы не спрашивают у меня документ. Но иногда интересуются, нет ли у меня исторического или педагогического образования, потому что им нравится мой разнообразный и понятный рассказ, - признается гид Марина Черненко.Тем не менее по разным причинам не все гиды-экскурсоводы проходят аттестацию.- Вообще у нас в Бурятии многие гиды находятся на виду и стараются посещать различные курсы, обучаться и работать в правовом поле. Но отдельная тема - это гиды из других регионов (из того же Иркутска и Москвы. - Прим. ред.) и общительные местные водители автомобилей, те же таксисты. Вот кто действительно рассказывает небылицы. И как их направлять в нужное русло, регулировать деятельность - это большая головная боль. Эти категории пока не торопятся себя легализовать, - сокрушается опытный гид.Со слов Марины, проблема в том, что закон только вступил в силу. И пока все раскачаются, пройдет немало времени. Во-вторых, вызывает много вопросов сама процедура аттестации.- Например, условие с образованием. Нужно отучиться по специальности или пройти переподготовку. Ты должен заплатить свои кровные, потому что турагентства никак в этом не помогают. И на это нужно затратить месяцы, а то и годы. То есть человек теряет время, работу и деньги на длительный срок. Представили? Условно говоря, Федя - глава семейства - пойдет на то, чтобы лишиться заработка ради экзамена, который, возможно, еще и не сдаст? Вряд ли. Он либо продолжит бомбить, либо оставит эту сферу, - размышляет Черненко.Для наглядности, если взять летний сезон, то всего в Бурятии 80 аттестованных гидов. Из них некоторые плотно сидят в своей нише, то есть возят по определенным точкам. Таким образом, наблюдается нехватка кадров.- Я считаю, что процедура должна быть доступна всем после обязательного прохождения единых платных курсов при министерстве туризма перед экзаменами. Тогда и байки исчезнут, и в правовом поле людей работать станет больше. А пока все это только пугает людей, молодежь. Еще и неприглядные названия «бомбила», «нелегал». Работа эта тоже специфическая: дальние расстояния, разные люди, нестабильный, то есть сезонный заработок, ответственность за безопасность туристов. Нам нужно привлекать людей, а не отталкивать, - отвечает с пожеланием яркого летнего сезона своим коллегам Марина Черненко. – Ведь, несмотря ни на что, работа гида-экскурсовода самая интересная и насыщенная, еще и хорошо оплачиваемая. Если вдруг появилась мысль попробовать, если человек знает, что смог бы, пусть не стесняется и не боится - сообщество гидов Бурятии примет всех с радостью.Со слов опытного гида-экскурсовода, она знакомит гостей с разными интересными местами нашей республики и, конечно, с Байкалом.- Я провела больше 300 экскурсий. География мест проведения экскурсий очень обширная, на любой вкус, даже частично охватываю Иркутскую область. Конечно, люди приезжают с очень разным достатком, запросами и жизненным опытом. К нам Бурятию приезжают из различных регионов страны, но заметила, что в последнее время сюда зачастили гости из Владивостока, Алтайского края. Это взаимный обмен: наши туристы - туда, их туристы - сюда. Ну еще много гостей стало приезжать из Татарстана. Наверное, это связано и с тем, что у нас открыты воздушные сообщения с разными регионами и достаточно экономичные цены на билеты, - утверждает Марина Черненко.Туристы, прибывающие в Бурятию, хотят увидеть, во-первых, самобытность. В топе обязательно Байкал и Иволгинский дацан.- Но при всем этом гости очень удивляются, когда знакомятся с нашим городом. Ведь люди по незнанию сначала приезжают в Иркутск, а потом по дороге заезжают в Улан-Удэ и приятно восторгаются, говорят: «Боже, почему мы не приезжали сюда раньше. Знали бы, приехали бы сразу в Бурятию и в Улан-Удэ», - рассказывает экскурсовод.На вопрос, насколько туристы довольны имеющимся сервисом, Марина, полагаясь на свой опыт, отвечает, что, конечно же, каждый турист ждет комфорта, доброжелательности и качественного выполнения туристических услуг.- Особо притязательных припомнить не могу. Я проводила экскурсии людям высоких чинов, высокоинтеллектуальным. Но к каждому можно найти подход. Обычно в конце экскурсии все благодарят, наполняются чем-то новым, и даже проживающие в больших мегаполисах, загруженные на своей работе большой ответственностью, порой особо циничные туристы уезжают от нас совершенно другими людьми, - уверяет гид из Бурятии.По опыту другого экскурсовода Сергея Банзаракцаева, в нашем городе туристов привлекает чаще архитектура, на втором месте - бурят-монгольская кухня. И экскурсии чаще берут больше на посещение буддийских храмов. Приезжим интересен большой памятник головы Ленина и очень удивляет их нетленное тело Этигэлова.- В связи с тем, что по запросам вожу в центр российского буддизма, то часто сталкивался с мифом о том, что дацан Иволгинский - это один храм, и там, по сути, не особо интересно. Многие думают, что при входе в храм нужно снимать обувь, - рассказывает Сергей Банзаракцаев.Первое место в целом по Бурятии, несомненно, занимает наш прекрасный Байкал, уверена Марина.- Мне всегда хочется делиться с людьми любовью к Байкалу, раскрыть его красоту перед глазами и душами туристов. Ну и самые любимые лично для меня места это Чивыркуйский залив и Баргузинский (самый крупный - 725 кв. метров и глубокий - 1 284 метра). А совсем недавно я прониклась, хотя много раз возила туда туристов, к острову Ольхон. Также одними из лучших мест являются дацаны, потому что история нашей сакральной Бурятии в целом невероятная. А у каждого дацана, в частности, есть своя удивительная история, - отмечает Черненко.Экскурсовод говорит, что самым притягательным из дацанов, как ни странно, является Сартул-Булагский «Гэдэн Пунцоглинг», что в переводе означает «Обитель, полная совершенств и благодеяний», в Джидинском районе. Помимо этого, из списка любимых мест Марина перечисляет Иволгинский дацан и местность Мамай.- Сартул-Булагский дацан притягателен своей невероятной энергетикой, летописью. Он связан с жизнью Даши Доржо Этигэлова, который проходил там тайную практику. Рядом есть целебные источники - аршаны. Располагается в живописном и тихом месте. Там хороший настоятель, который печется о монастыре, - рассказывает Марина.По мнению экскурсовода, люди, приезжающие в Бурятию, всегда находят здесь что-то уникальное, свое. Наш регион и город никого не оставляют равнодушным. Чтобы у туристов остались теплые и яркие воспоминания, в этом отчасти заслуга и профессионализм гида-экскурсовода, который сам должен знать и любить то, что показывает. Иначе никак.