На границе Бурятии задержали партию автомагнитол из Монголии

Попытку незаконного ввоза автомобильных товаров из Монголии пресекли на Бурятской таможне в автомобильном пункте пропуска Кяхта. 33-летний иностранец пытался ввезти их в Россию без декларирования на личном авто.

- При таможенном контроле он заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Но при проведении таможенного досмотра в салоне автомобиля были обнаружили коробки, в которых находились 16 автомобильных магнитол, 46 рамок для установки дисплея в автомобиль, 18 адаптеров и 13 микрофонов для магнитолы. Весь товар был в упаковках, без признаков эксплуатации, - рассказали в Бурятской таможне.

Исходя из количества и характера товара, сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни определили, что ввозимый товар предназначен не для личного пользования. Гражданина Монголии объяснил, что является владельцем магазина автотоваров в Улан-Баторе и товар предназначался для продажи в собственном магазине, но перед поездкой в Россию он просто забыл его выложить из машины.

- Физические лица могут перемещать без декларирования только товары для личного пользования. Если под видом товара для личного пользования ввезена коммерческая партия товара без декларирования, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу, - пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни Алексей Нечаев.

В отношении иностранца возбудили дело об административном правонарушении. Незадекларированный товар изъят. Нарушителя ждет штраф - до двукратного размера стоимости товара либо конфискация товара.

Гражданам рекомендуют заранее ознакомиться с таможенными правилами, которые размещены на официальном сайте ФТС России www.customs.gov.ru/fiz. Кроме этого, можно обратиться за консультацией в Бурятскую таможню по телефонам: (3012) 289 016, 289 040.

Фото: Бурятская таможня