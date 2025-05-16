Общество 16.05.2025 в 12:30

В Улан-Удэ ежедневно патрулируют городские леса

В этом году маршруты патрулирования стали более усиленными в связи с пожарами в соседнем регионе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ ежедневно патрулируют городские леса

Сотрудники МБУ «Городское лесничество» ежедневно патрулируют леса по 79 лесным кварталам. В этом году маршруты патрулирования стали более усиленными в связи со сложной ситуацией с пожарами в соседних регионах.

- Вчера был пожар в районе микрорайона Старый Зелёный. Однако, лесники совместно с маневренными группами, МЧС, авиалесоохраной в кратчайшие сроки локализовали и ликвидировали очаги возгораний, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Отметим, что в течение осенне-зимнего периода заранее были проведены работы по уборке в лесах, обустроены минерализованные полосы, установлены аншлаги и шлагбаумы.

Чтобы предотвратить пожары, важно соблюдать правила:

- НЕ посещать городские леса во время противопожарного режима;

- НЕ разводить открытый огонь;

- НЕ бросать окурки;

- НЕ жечь траву;

Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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