В Улан-Удэ ежедневно патрулируют городские леса
Сотрудники МБУ «Городское лесничество» ежедневно патрулируют леса по 79 лесным кварталам. В этом году маршруты патрулирования стали более усиленными в связи со сложной ситуацией с пожарами в соседних регионах.
- Вчера был пожар в районе микрорайона Старый Зелёный. Однако, лесники совместно с маневренными группами, МЧС, авиалесоохраной в кратчайшие сроки локализовали и ликвидировали очаги возгораний, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Отметим, что в течение осенне-зимнего периода заранее были проведены работы по уборке в лесах, обустроены минерализованные полосы, установлены аншлаги и шлагбаумы.
Чтобы предотвратить пожары, важно соблюдать правила:
- НЕ посещать городские леса во время противопожарного режима;
- НЕ разводить открытый огонь;
- НЕ бросать окурки;
- НЕ жечь траву;
Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».
Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ