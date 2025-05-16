Общество 16.05.2025 в 13:49

Позеленевшая нерпа украсит центр Улан-Удэ

Вместе с ней на площади Советов поставили с десяток других животных
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Текст: Елена Кокорина
Позеленевшая нерпа украсит центр Улан-Удэ

Сегодня, 16 мая, в центре Улан-Удэ появились нерпа, олень, заяц, волк и медведь. Традиционно их выставили на площади Советов.

- Пять новых топиариев украсят сезонную зону отдыха на главной площади столицы, - сообщили в мэрии города.

К уже привычным фигурам добавили нерпу, оленя, зайца, медведя и волка. В целом, вышло около десяти фигур. 

Еще одной новинкой станет второй искусственный газон. По размеру он будет аналогичен привычному искусственному газону. Также в зеленой зоне обустроят цветочную арку, стену, фонтан и качели. В вечернее время будет гореть подсветка.

Фото: мэрия города

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