Общество 16.05.2025 в 13:49
Позеленевшая нерпа украсит центр Улан-Удэ
Вместе с ней на площади Советов поставили с десяток других животных
Текст: Елена Кокорина
Сегодня, 16 мая, в центре Улан-Удэ появились нерпа, олень, заяц, волк и медведь. Традиционно их выставили на площади Советов.
- Пять новых топиариев украсят сезонную зону отдыха на главной площади столицы, - сообщили в мэрии города.
К уже привычным фигурам добавили нерпу, оленя, зайца, медведя и волка. В целом, вышло около десяти фигур.
Еще одной новинкой станет второй искусственный газон. По размеру он будет аналогичен привычному искусственному газону. Также в зеленой зоне обустроят цветочную арку, стену, фонтан и качели. В вечернее время будет гореть подсветка.
Фото: мэрия города
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