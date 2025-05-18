Осторожно, самокат

С наступлением теплых дней на улицах Улан-Удэ появились сотни электросамокатов на прокат. Пользуется ими традиционно молодежь, зачастую не достигшая 18 лет. Из-за незнания ПДД подростки попадают в ДТП. Так, в конце апреля на ул. Жуковского сбили мальчика - ребенок переезжал на самокате через пешеходный переход. От удара школьника забросило на капот, он проехал на нем пару метров и упал на дорогу. О том, какие меры принимаются для борьбы с юными лихачами, читайте в «Номер один».Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сиговые и прочие устройства с электромоторчиками еще несколько лет назад признали на законодательном уровне транспортными средствами и дали им статус полноправных участников дорожного движения. Официальное наименование всех этих средств передвижения – «Средства индивидуальной мобильности (СИМы)».Одни из самых популярны СИМов - электросамокаты. Сезон проката этого средства передвижения открылся в нашем городе с 1 апреля и закончится лишь 31 октября. В городе есть аж 410 мест, где можно взять в аренду этот вид транспорта.В этом году фирмы предлагают горожанам 1 500 единиц электросамокатов (в прошлом году было чуть больше тысячи. - Прим. ред.). Шире стала и локация: взять их на прокат можно не только в центре и кварталах, но и в микрорайонах Левый Берег, Заречный, Восточный и Загорск.Услуги проката в нашем городе предоставляют две компании кикшеринга - Whoosh и «МТС Юрент». Воспользоваться их услугами несложно. Нужно просто скачать мобильное приложение, зарегистрироваться по номеру телефона и привязать банковскую карту. Затем выбрать самокат, подойти к нему и отсканировать QR-код на руле.При этом, согласно задумке создателей, ездить можно не везде, а только в разрешенных зонах - они отмечены в приложении. Начать и завершить поездку нужно на одной из точек стоянок, которые также указаны в приложении.Располагать электросамокат на точке надо аккуратно, чтобы не создавать затруднений пешеходам. За неправильную парковку штрафуют. Если бросить самокат в неположенном месте, тоже придет штраф. К тому же когда человек бросает самокат где попало, у него продолжают списываться деньги за аренду СИМа. Бесконечно списываться деньги за неподвижный электросамокат, оставленный не там, где требуют правила, конечно, не будут, но некоторое время аренда еще продолжит оплачиваться. Аккаунт пользователя-арендатора могут заблокировать.В реальности же самокатчики носятся по многолюдным тротуарам. Учитывая, что самокат практические бесшумен, становится очень не по себе, когда в паре сантиметров пролетает такой лихач…Электросамокаты оборудованы звонками, которые должны предупреждать прохожих о приближении транспортного средства. Но в столице Бурятии пользователи самокатов, похоже, не знают о такой функции или не считают нужным ею пользоваться. Юные любители скорости просто не задумываются о безопасности движения. А еще самокатчики бросают свой транспорт не в определенных точках, а там, где придется.К слову, использовать электросамокаты в России можно с 14 лет. Но компании, работающие в Улан-Удэ, установили свое ограничение и разрешают прокат только совершеннолетним. Если кто-то взял электросамокат в аренду и передал несовершеннолетнему, то за такую передачу управления предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей на аккаунт пользователя, открывшего аренду.При прокате электросамокатов, помимо обязательного совершеннолетия, действует еще ряд правил. Так, запрещено ехать на электросамокате вдвоем, за такое штрафуют на 5 тыс. рублей. Тем не менее в городе отмечены факты, когда ездили даже втроем. Известен случай, когда двое маленьких детей ехали на СИМе с одним из родителей.Водить электросамокат в нетрезвом виде тоже нельзя, штраф за это составляет 100 тыс. рублей, а также блокировка аккаунта пользователя. Есть ряд и других штрафов.Компании отслеживают свои электросамокаты через спутниковую систему «ГЛОНАСС».- Мы позиционируем средства индивидуальной мобильности не для развлечения. Я не удивлюсь, если через год-два они будут приравнены к какому-то конкретному транспортному средству. Например, можно не брать личный автомобиль и съездить в близлежащий магазин, не увеличивать давление на улично-дорожную сеть. Наша задача - создать рамки, правила игры и развивать, - говорит председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев.В городе установлено 43 участка дорог, где для электросамокатов введено ограничение скорости до 15 км/ч. Среди них ул. Гагарина, Жуковского, Цивилева, Боевая, Жердева. Арендованный самокат там автоматически замедляется до скоростного лимита: что человек въехал в установленную зону пониженной скорости, определяется посредством ГЛОНАСС.Есть запретные зоны, где самокат вообще не будет ехать. Все они указаны в приложениях. Например, среди них парки им. Орешкова, «Железнодорожник», «Юбилейный», Этнографический музей, сквер «Радуга», Мемориал Победы, Горсад, Республиканская больница.Прошлый год, по оценке Юрия Ткачева, по числу ДТП прошел относительно неплохо. Аварии с участием электросамокатов происходили, но без тяжелых последствий.По статистике МВД, в прошлом году арендованные электросамокаты участвовали в 12 авариях (всего с участием средств индивидуальной мобильности произошло 25 ДТП. - Прим. ред.). С участием несовершеннолетних в прошлом году произошло 18 ДТП (в этом году - пока одно. - Прим. ред.). В 2024 году травмировано 13 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Зафиксировано одно столкновение электросамокатов между собой, восемь наездов на пешеходов, также случались опрокидывания.ДТП со смертельным исходом с участием СИМов, по данным МВД, в Бурятии не зарегистрировано.Стоит открыть новостную ленту российских регионов и тут же наткнешься на сообщения о ДТП с участием электросамоката. Из последнего: в городе Балакове Саратовской области погиб пожилой водитель электросамоката. 70-летний мужчина, управляя СИМом, опрокинул его, неудачно упал и скончался на месте. В Чебоксарах второклассник катался на самокате и при спуске с горки столкнулся с иномаркой. В Магнитогорске за праздничные выходные произошли два наезда самокатчиков на маленьких пешеходов.Ряда ДТП можно было избежать в случае, если бы водители самокатов были совершеннолетними. Некоторые регионы уже ввели ограничения на аренду самокатов. В 2025 году в Москве и области арендовать самокаты могут только те, кто свяжет (подтвердит) свой аккаунт в приложении аренды с учетной записью на сайте mos.ru, которая, в свою очередь, должна иметь статус «Полный» (полную учетную запись на портале получают только совершеннолетние. - Прим. ред.). Основная задача этого действия - усложнить доступ к аренде детям и подросткам. Именно они больше остальных склонны к тому, чтобы лихачить и игнорировать правила движения.Также кикшеринговые компании решили повысить штрафы за передачу СИМов подросткам. Если еще месяц назад использование электросамоката детьми обходилось в 10 тыс. рублей штрафа, сегодня взыскание выросло до 30 тыс. рублей по всей России. Кикшеринги вынужденно пошли на это, поскольку необходимо было отреагировать на повсеместное увеличение аварийных ситуаций.Одна из идей компаний, занимающихся сдачей самокатов в аренду - обязательная верификация ездоков через Госуслуги. Как пишет «Коммерсант», подобная мера сократит число случаев, когда средства индивидуальной мобильности берут в аренду несовершеннолетние, что запрещено правилами. Более 30% раненных в авариях с электросамокатами, по данным МВД - подростки 10 - 17 лет. В минцифры заявили, что готовы подключить кикшеринговые компании к эксперименту по авторизации через Госуслуги.Полный запрет электросамокатов неоднократно обсуждали на федеральном уровне, надеясь избежать тяжелых травм у любителей экстрима. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводил опросы в социальных сетях о необходимости запрета средств индивидуальной мобильности.Экс-депутат Народного Хурала Бурятии Игорь Бобков согласен с тем, что для поездок на самокатах нужно ввести строгие ограничения.- Любое новшество у нас принимают на ура, а о последствиях задумываются уже потом. Сдача самокатов в аренду дело хоть и прибыльное, но несопоставимо с проблемами, которые он приносит - угробленное здоровье пешеходов и самих самокатчиков. Не раз видел, как дети катаются вдвоем. Однажды шел по пешеходному переходу, и прямо навстречу мне ехал парень на самокате. Он вовремя успел свернуть немного в сторону. Страшно подумать, что произошло бы в случае столкновения, - делится политик.Новые ограничительные меры для аренды самокатов могли бы стать эффективным решением проблемы. Но в долгосрочной перспективе работать они не будут. Исчезнут самокаты - появятся другие средства передвижения. ДТП с велосипедами также происходит немало. Поэтому смотреть нужно глубже.Эксперт в области дорожного движения, председатель регионального отделения ЮИД в Республике Бурятия Саян Будаев уверен: самая правильная профилактика ДТП - это изучение правил дорожного движения с раннего возраста.- Люди думают, что электросамокат - это такой детский вид транспорта, легкий в управлении, но это мнение ошибочное. При падении можно получить серьезные травмы: черепно-мозговые, сломать руку или ногу, позвоночник… Основные пользователи электросамокатов - это молодежь, которая, не зная ПДД, попадает в различные неприятности. Вспомните, ранее была проблема с мотороллерами - ими часто пользовались водители, лишенные прав, и попадали в ДТП. Для борьбы с мотороллерами ввели категорию «М». Для проката электросамокатов тоже планируется ввести категорию, и это будет правильно, - говорит Саян Будаев.Одной из мер профилактики травматизма и ДТП могло бы стать повсеместное обязательное изучение ПДД в школах.- Минутки безопасности зачастую проходят формально. В итоге ребята выпускаются из школы, не имея при этом ни малейшего понятия о дорожном движении, - отмечает эксперт. - ДТП с участием несовершеннолетних способствуют и родители, покупая детям средства передвижения.Самокатчиков в Улан-Удэ пока невозможно контролировать с помощью дорожных камер, как это делают в Москве. С нарушителями на СИМах борются с помощью ограничения скорости и введения зон, где самокаты полностью запрещены. Федеральные минтранс и МВД готовят пакет документов по введению обязательной регистрации всех самокатов с выдачей номеров, по аналогии с постановкой на учет автомобилей. Новые правила коснутся владельцев всех электросамокатов и других СИМов, включая частных. Будем надеяться, что новые меры окажутся эффективными и на улицах станет безопаснее.