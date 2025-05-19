В Бурятии прокуратура наконец-то взялась за чиновников

8 мая 2019 года в Северобайкальском городском суде завершилось рассмотрение иска прокуратуры к администрации городского поселения «Поселок Нижнеангарск». Силовики тогда победили: Фемида удовлетворила их исковые требования, однако, как показала жизнь, решение суда до сих пор не исполнено.Северные чиновники говорили, что денег на исполнение нет, и регулярно обращались в суд за получением отсрочки исполнения.Ситуация чем-то напоминает дело иволгинского фермера Пака. Этот аграрий, как помнят постоянные читатели «Номер один», попался на том, что завалил фекалиями сельскохозяйственные земли в Иволгинском районе. Местные жители жаловались на ужасающую вонь. По итогам судов, инициированных Россельхознадзором, Пака обязали разработать проект рекультивации земли и провести работы, но он этого так и не сделал, годами ссылаясь на дефицит финансов.Это лишь одна из деталей, характеризующих неоднозначность ситуации с исполнением судебных решений в Бурятии. Однако на севере прокуратура, кажется, вот-вот добьется своего. Признаком можно считать то, что суд внезапно перестал предоставлять нижнеангарским чиновникам отсрочки. Почему Фемида изменила свою лояльность к администрации поселения, мы не знаем, но констатируем факт. Особенно радостно констатировать это во время вступления Бурятии в очередной пожароопасный сезон, ведь суть затянувшейся проблемы - в обеспечении пожарной безопасности местных жителей.Все началось с того, что во время проверки сотрудники МЧС выявили нарушения в соблюдении требований безопасности.На улицах Горная, Брусничная, Александрова, Зеленая и Хрустальная имевшиеся источники наружного противопожарного водоснабжения оказались не приспособлены для заправки пожарных автомобилей - объем емкостей и конструктивные особенности установки пожарного гидранта не соответствовали установленным требованиям.Главу Нижнеангарского поселения привлекли к административной ответственности.«Данный населенный пункт непосредственно примыкает к лесному участку, в связи с чем подвержен угрозе лесных пожаров. Выявленные нарушения правил пожарной безопасности с учетом скорого наступления на территории г. Северобайкальск и Северобайкальского района пожароопасного периода могут повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, а также повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - указывала шесть лет назад прокуратура, подавая иск об устранении нарушений.Судьба оказалась благосклонна к Нижнеангарску - поселок до сих пор не сгорел. Но благоприятное стечение обстоятельств не значит, что к потенциальному огненному бедствию не надо готовиться.Глава городского поселения не согласилась с требованиями. Она сказала, что в полномочия поселенческой администрации входят только первичные меры пожарной безопасности: у них есть пожарная дружина, разработана система оповещения, очищаются прилегающие территории от мусора.«Кроме того, провести все в соответствие - это очень затратно. Данный вопрос должен решаться на уровне республики. Затраты могут составить примерно около 6 млн рублей», - отбивались чиновники.Аргументы признали необоснованными. Суд разъяснил, как на самом деле обстоят дела.«Положения закона предусматривают возложение на органы местного самоуправления обязанностей по соблюдению правил противопожарной безопасности, в том числе путем устройства соответствующих источников наружного противопожарного водоснабжения и поддержания их в исправном техническом и пригодном для использования состоянии», - провозгласила Фемида.Представитель МЧС показал на заседании суда, что в поселке много нарушений правил пожарной безопасности: отсутствуют гидранты на улицах, даже установленные емкости не соответствуют правилам по объему - воды может хватить только на три часа, не более.«По факту имеется только летний водопровод. Пожарные машины не смогут подсоединиться к данному водопроводу, так как он не соответствует нормам. Один гидрант стоит только на ул. Брусничной, и тот диаметром 200 мм, но врезан в трубу диаметром 50 мм, то есть сила напора воды уже не будет соответствовать норме», - пояснял спасатель.Администрацию обязали установить нужное противопожарное оборудование до 8 октября 2019 года. С той поры поселение примерно шесть раз получало в Северобайкальском городском суде отсрочку исполнения вердикта.Не так давно муниципалы вновь обратились за отсрочкой до 1 марта 2025 года и опять заявили, что денег нет, но неожиданно потерпели фиаско.Речь идет о пяти сертифицированных пожарных резервуарах из армированного стеклопластика, полная стоимость которых составляет 15,5 млн рублей. Поселение готово обеспечить софинансирование в размере 1%. Основную сумму надеются получить из республиканского бюджета.Суд отметил, что до настоящего времени в целях исполнения решения администрацией поселения не совершены какие-либо целенаправленные действия, имеется лишь переписка с органами власти о выделении бюджетных средств. Во всяком случае в суде не представлено доказательств, что чиновники приняли исчерпывающие меры, или доказательств о наличии исключительных обстоятельств, препятствующих исполнению вердикта.Муниципалам указали, что предоставление отсрочки исполнения решения как таковое направлено на преодоление временных неблагоприятных обстоятельств, а они не представили доказательств, что до испрашиваемого срока данные обстоятельства будут устранены (и, соответственно, откроется путь к исполнению вердикта).Поселение пыталось обжаловать отказ в Верховном суде республики, но вышестоящая инстанция поддержала северобайкальских коллег и пояснила, что ссылка на тяжелое финансовое положение не может учитываться как исключительное обстоятельство.В прокуратуре Республики Бурятия «Номер один» сообщили, что решение суда находится на принудительном исполнении.- По инициативе судебных приставов-исполнителей СОСП по республике ГМУ ФССП России 15.11.2024 должник привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также в администрацию поселка 13.03.2025 внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - отметила старший помощник прокурора республики Татьяна Смирнова.В рамках исполнения судебного решения муниципалитетом сформировано пять земельных участков для размещения емкостей.- Дальнейшее исполнение решения находится на контроле прокуратуры, - заверила наше издание Татьяна Смирнова.Однако, какие бы обязательства ни накладывались на муниципалитеты, из-за отсутствия средств они вряд ли будут исполнены в срок.