Общество 16.05.2025 в 14:26

Ветеран труда из Кяхтинского района скоро отметит свой юбилей

За многолетний добросовестный труд Антонина Ивановна отмечена медалями и почётными грамотами
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветеран труда из Кяхтинского района скоро отметит свой юбилей

В Кяхтинском районе рассказали о долгожительнице, ветеране труда - Антонине Ивановне Пудовкиной, которая 20 сентября отметит свой 90-й день рождения. 

- Моя судьба похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые годы, чьи детство, юность и пора взросления пришлись на страшное военное и тяжёлое послевоенное время.  Моя Родина - село Уладый Кяхтинского района. Отец - Нечаев Иван Осипович был призван на фронт. В 1943 году он вернулся тяжело раненым и умер на руках матери Евдокии Осиповны. Семья осталась без отца. После окончания трёх классов в 10 лет мне пришлось идти работать. Пасла телят в селе Уладый, после работала дояркой в родном колхозе, - рассказывает Антонина Ивановна.

В 1962 году Антонина Ивановна переехала в село Усть-Кята, где устроилась в колхоз «Пограничный» дояркой. Вставала затемно на утреннюю дойку, с вечерней дойки возвращалась почти ночью, работала и работала, не годами, а десятилетиями, не зная, что такое выходные. А уже после выхода на заслуженный отдых не один год во время посевной и уборочной страды по просьбе совхозного руководства помогала на складе на току.

- Замуж я вышла в 28 лет. Мой избранник - Михаил Васильевич Пудовкин, он работал в колхозе ветеринаром. Вместе мы воспитали пятерых детей - трёх дочерей и двух сыновей. Вырастили детей достойными людьми, во всём поддерживали и помогали им. Старались, чтобы дети учились. Дети окончили ВУЗы и СУЗы, получили специальности, создали крепкие семьи, - с гордостью о своей семье говорит юбиляр.

- Наша семья насчитывает 28 человек, включая внуков, правнуков. После смерти мужа я никогда не была одна. Рядом со мной всегда находятся кто-нибудь из детей. Сейчас со мной постоянно проживает дочь Ольга, - сказала Антонина Ивановна.

Несмотря на возраст, Антонина Ивановна следит за порядком в доме, у неё чисто и уютно, она выращивает овощи на огороде, ухаживает за ними. А на досуге любит читать, особенно местную газету «Кяхтинские Вести», вяжет крючком коврики. 

За многолетний добросовестный труд Антонина Ивановна отмечена медалями, почётными грамотами, благодарственными письмами. Также она имеет звание ветерана труда и статус «Дети войны».

 

Фото: минсоцзащиты Бурятии

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