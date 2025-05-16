В Монголии построят 108 новых школ и 95 детских садов

Парламент Монголии 15 мая на пленарном заседании рассмотрел в первом чтении проект постановления «Об утверждении Плана развития Монголии на 2026 год» и направил его в комитеты для подготовки ко второму чтению.В рамках реализации политики регионального развития, развития человеческого потенциала, экономической политики и управления с соблюдением прав человека, отраженных в Плане развития, ожидается, что в 2026 году экономический рост составит 6 процентов. ВВП на душу населения достигнет 8090 долларов США, а уровень бедности снизится на 5 процентов, сообщает «Монцамэ».Проект плана развития Монголии включает приоритеты по сокращению бедности и неравенства, а также развитию образованных и здоровых граждан Монголии. 2026 год объявлен «Годом поддержки образования», в рамках которого планируется повысить качество и доступность образования, увеличить инвестиции и создать 108 новых школ и 95 детских садов.В приоритетном направлении экономической политики акцент делается на реформировании деловой среды, создании свободной экономики, ориентированной на людей и основанной на уважении прав человека.