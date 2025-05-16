Общество 16.05.2025 в 14:38

На медведей надели ошейники

В Монголии будут следить за косолапыми с помощью спутниковой связи
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Текст: Иван Иванов
На медведей надели ошейники

Администрация Гобийского заповедника Монголии совместно с неправительственной организацией «Общество Мазаалай по защите редких животных и растений» установила спутниковые ошейники на медведей мазаалай или гобийских бурых медведей.

За последние 50 лет популяция этого вида медведя варьировалась от 20 до 50 особей, а его ареал его обитания сократился в 2-3 раза, - сообщает информационное агентство Монцамэ.

Наблюдение за медведями мазаалай ведется с помощью ошейников со спутниковой связью, что позволяет отслеживать изменения в его среде обитания. В прошлом году два медведя с ошейниками мигрировали между хребтом Тост тосон бум и национальным парком «Говь гурван сайхан», что подтверждает важность мониторинга.

Поэтому ученым необходимо расширить это исследование, составив подробную карту распространения медведя и защитив маршруты миграции или соединяющие участки между его основными местами обитания.

Фото: loon.site

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