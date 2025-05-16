Общество 16.05.2025 в 14:40

Бурятия встретит поезд-музей, посвященный истории Великой Отечественной войны

В нем будет 8 тематических вагонов с экспозициями Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Минобороны России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия встретит поезд-музей, посвященный истории Великой Отечественной войны

21 мая в Северобайкальске и 6 июня в Улан-Удэ остановится агитационный поезд в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Участникам представят экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны и современным защитникам Отечества, а также образцы трофейного вооружения и военной техники (возрастное ограничение 6+).

Вход свободен для всех посетителей.

Состав агитационного поезда включает восемь тематических вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, Главного управления кадров, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии и Главного военно-политического управления ВС РФ. Экспозиции расскажут о преемственности поколений и подвигах героев, защищавших Отечество, а также о современных защитниках страны.

Выставка включает образцы трофейного вооружения и военной техники, захваченной российскими войсками в ходе специальной военной операции. В их числе бронетранспортеры и бронеавтомобили.

Кроме того, в составе поезда размещена платформа-сцена, на которой с культурной программой выступят творческие коллективы.

Также, в рамках акции пройдет награждение медалями Министерства обороны России «За Помощь и Милосердие» за личные заслуги в поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также вручение свидетельств о присвоении юнармейским отрядам почётных наименований.

Всего маршрут поезда охватывает 75 городов и 61 субъект Российской Федерации. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: правительство Бурятии

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80-летие ВОВ СВО Бурятия поезд

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