В Улан-Удэ с понедельника введут режим тишины

Власти Улан-Удэ с 19 мая вводят режим тишины на земляные работы в связи с началом экзаменов для выпускников. Под запрет попадают все виды земельных работ, за исключением случаев, требующих немедленного вмешательства. При возникновении аварийных ситуаций работы будут выполняться по согласованию с Комитетом городского хозяйства.Графики проведения экзаменов по каждой школе направлены всем ресурсонабжающим организациям, сообщили в мэрии.«Одним из важнейших требований является наличие исправных средств видеонаблюдения, непрерывная запись всего хода экзамена и исправная работоспособность технических средств. Неисправность видеокамер, прекращение записи, печати материалов являются основаниями для приостановления экзамена, либо признания его результатов недействительными», - отмечают городские власти.Ранее сотрудники Комитета городского хозяйства и «Бурятэнерго» проверили техническое состояние трансформаторных подстанций и линий электропередач, обслуживающих пункты ГИА. Они подготовили аварийные источники резервного питания и закрепили оперативные группы ремонтных бригад непосредственно за пунктами проведения ГИА для своевременного устранения возможных аварий.