Общество 16.05.2025 в 14:52

В Улан-Удэ с понедельника введут режим тишины

Власти вводят запрет на все земляные работы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с понедельника введут режим тишины
Фото: архив «Номер один»
Власти Улан-Удэ с 19 мая вводят режим тишины на земляные работы в связи с началом экзаменов для выпускников. Под запрет попадают все виды земельных работ, за исключением случаев, требующих немедленного вмешательства. При возникновении аварийных ситуаций работы будут выполняться по согласованию с Комитетом городского хозяйства.

Графики проведения экзаменов по каждой школе направлены всем ресурсонабжающим организациям, сообщили в мэрии.

«Одним из важнейших требований является наличие исправных средств видеонаблюдения, непрерывная запись всего хода экзамена и исправная работоспособность технических средств. Неисправность видеокамер, прекращение записи, печати материалов являются основаниями для приостановления экзамена, либо признания его результатов недействительными», - отмечают городские власти.

Ранее сотрудники Комитета городского хозяйства и «Бурятэнерго» проверили техническое состояние трансформаторных подстанций и линий электропередач, обслуживающих пункты ГИА. Они подготовили аварийные источники резервного питания и закрепили оперативные группы ремонтных бригад непосредственно за пунктами проведения ГИА для своевременного устранения возможных аварий.
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