Организаторов нелегальной автогонки отправили под домашний арест

Ангарский городской суд Иркутской области отправил под домашний арест предполагаемых организаторов нелегальных гонок, а также одного из участников незаконного мероприятия. 11 мая во время автогонок погибла 17-летняя зрительница, сообщил корреспондент «ИрСити».

Фигурантами стали три человека — 31-летний Никита Ярыгин-Зак (он был за рулем), 34-летняя Юлия Пшеняк и 32-летняя Анастасия Шульгина. Они будут находиться под арестом на протяжении двух месяцев — до 21 июля.

Заседания об определении подозреваемым меры пресечения проходили в закрытом режиме. С таким требованием выступили как сами фигуранты и их защитники, так и представители прокуратуры и следствия. Они аргументировали это тем, что во время заседаний будут оглашаться персональные данные.

Напомним, ночью с 10 на 11 мая на трассе Ангарск — Тальяны проводили нелегальные гонки. Во время заездов водитель за рулем Toyota Chaser не справился с управлением и заехал в толпу. 17-летняя девушка погибла на месте, еще несколько человек пострадали.

Фото: loon.site