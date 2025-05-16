Роспотребнадзор посоветовал жителям Бурятии кормить школьников до отвала

Управление Роспотребнадзора по Бурятии распространило рекомендации родителям учеников. Как отмечает ведомство, «во время интенсивной умственной работы при подготовке к экзаменам для стимуляции хорошей работы головного мозга, предупреждения раздражительности, слабости, упадка сил пища должна быть разнообразной, сбалансированной и питательной».

Питание должно быть регулярным: основные приёмы пищи (завтрак, обед, ужин) и перекусы. Порции должны только утолять голод, а не перенасыщать.

В рационе должно присутствовать достаточное количество белков, витаминов и растительных жиров. Оптимальным является рацион средней калорийности с достаточным содержанием свежих растительных продуктов – овощей и фруктов. Правильные продукты помогают лучше сосредотачиваться днём и спать ночью, а также снижают уровень тревоги.

В период сдачи экзаменов очень важно соблюдать питьевой режим.

Вода – необходимая составная часть рациона. В головном мозге 80% воды, и он очень чувствителен к её недостатку. Недостаток воды в организме резко снижает скорость нервных процессов. Даже небольшой дефицит воды способен вызвать быструю усталость и головные боли.

Поставьте в комнате, где занимаетесь, бутылку воды и пейте.

Есть некоторые продукты, которым желательно отдать предпочтение в период наибольшего умственного напряжения.

Многие исследования связывают потребление рыбы с улучшением умственной деятельности, памяти и замедлением наступления утомления, что связано с концентрацией важных питательных веществ, включая омега-3 жиры в рыбе.

Разноцветные овощи, например, перец, морковь и брокколи, содержат множество полезных растительных соединений, в том числе каротиноиды, которые, как было доказано, улучшают умственную активность.

Ягоды (черника, клубника и ежевика) особенно богаты антоцианами — соединениями из группы флавоноидов. Антоцианы увеличивают приток крови к мозгу, защищая от воспаления и улучшая определённые сигнальные пути, которые связаны с обучением и памятью. Проще говоря, потребление ягод положительно влияет на работу мозга.

Как и ягоды, цитрусовые (апельсины и грейпфруты) богаты флавоноидами, в том числе гесперидином, кверцетином и рутином. Эти соединения могут способствовать обучению и памяти, а также защищать нервные клетки от повреждений.

Какао имеет самое высокое содержание флавоноидов среди других продуктов питания. Употребление какао может помочь уменьшить умственное напряжение, улучшить память и время реакции при выполнении умственных задач.

Орехи — концентрированный источник полезных жиров, белков, клетчатки и хороший источник энергии. Орехи удобно носить с собой, а для перекуса достаточно небольшого количества.

Также рекомендовано использовать в пищу яйца - источник разнообразия питательных веществ, которые нужны для работы мозга, включая витамин B12, холин и селен.

Селен участвует в координации, памяти и двигательной активности, холин нужен для развития мозга и выработки ацетилхолина, необходимого для хранения памяти и работы мышц. Низкий уровень витамина В12 ухудшает работу мозга.

Более того, яйца содержат лютеин, каротиноидный пигмент, который связан с улучшением зрительной и умственной функции.

Если вы хотите повысить свою умственную работоспособность и улучшить состояние здоровья, попробуйте добавить в свой рацион несколько продуктов, перечисленных выше.

Утром перед экзаменом необходимо принять пищу с высоким содержанием легкоусвояемого белка и клетчатки - яйца, фасоль, овсянку (геркулес) с мёдом или мюсли. Если эмоциональное состояние не позволяет съесть полноценный завтрак, то можно съесть бананы, орехи, изюм, курагу, ананас, фруктовый или молочный коктейль.

Непосредственно перед экзаменом или во время него целесообразно выпить несколько глотков воды. Лучше всего подходит негазированная натуральная минеральная вода, т.к. она содержит ионы калия или натрия, участвующие в электрохимических реакциях. Можно пить просто чистую воду или зелёный чай.

Фото: loon.site