Общество 16.05.2025 в 16:21
«Мне было так стыдно перед родными»
Уборщица, оправданная за кражу сумки с 7 миллионами, судится за компенсацию
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске суд начал рассматривать иск уборщицы Айнагуль Борбуевой, которая провела полтора года в СИЗО по обвинению в краже сумки с 7 миллионами. Как сообщает КП-Новосибирск, утром 5 ноября 2021 года уборщица Айнагуль шла на работу и заметила на пути сумку из-под ноутбука. Женщина подняла ее, открыла: внутри, с её слов, были только две наволочки. Уборщица взяла сумку с собой на работу, поставила под стол и хотела найти хозяина. Вечером поехала отмечать день рождения в ресторан – там ее задержали оперативники.
Оказалось, сумку забыл на улице бизнесмен Владислав Лисивцев (имя изменено) – накануне он выпил с другом в ресторане, вызвал такси и, с его слов, оставил сумку на тротуаре. Спустя сутки он спохватился и написал заявление в полицию. Потерпевший уверял – в сумке было 7 миллионов рублей наличными, клялся, что это все его сбережения. До этого набрал кредитов в банках, продал машину и квартиру, хранил все наличные под матрасом и планировал положить всю сумму в банк.
Айнагуль вину не признавала: говорила, что денег в сумке не было, только маска, флешка, ручка и пара пустых наволочек. В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, отправили гражданку Киргизии в СИЗО.
Женщина прошла полиграф в экспертном центре МВД, а вот бизнесмен тест провалил. Это не помогло, через год Октябрьский районный суд назначил Айнагуль 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Уборщица обжаловала приговор.
- Я провела в СИЗО 1 год и 7 месяцев, оставался месяц до конца назначенного первым приговором срока, и могла бы выйти по УДО. Даже сокамерницы были в шоке. Как можно за пустую сумку посадить человека? Ведь не было доказано, что там были деньги. Говорили: «Ладно, мы-то знаем, за что сидим. А вот ты сидишь ни за что». Со здоровьем у меня тут начались проблемы, - рассказывала Айнагуль Борбуева.
В итоге Новосибирский областной суд выпустил женщину на свободу и переквалифицировал статью на кражу пустой сумки, которая, со слов бизнесмена, стоила 10 тысяч рублей. Айнагуль продолжила бороться за невиновность: подала жалобу в Кассационный суд. Адвокат Наталья Коломбет попросила суд провести экспертизу, оказалось – стоимость старой сумки от ноутбука всего 267 рублей и уборщица не подпадает под уголовное дело.
Кассационный суд встал на сторону Айнагуль и полностью оправдал ее по делу о краже сумки.
- В феврале я пошла в Дзержинский районный суд и подала исковое заявление о компенсации морального вреда. Там написано: «В СИЗО я пробыла 1 год 5 месяцев 25 дней. За время нахождения под стражей я была лишена возможности видеться с близкими людьми, воспитывать несовершеннолетнего сына. За время нахождения под стражей у меня родилась внучка, в первые дни я не смогла разделить это радостное событие с семьей в первые дни. Мне было очень стыдно перед близкими и знакомыми за то, что находилась в тюрьме за воровство, которого я не совершала». Также, будучи в СИЗО, я несколько раз болела и температурила. В иске к Министерству финансов РФ я требую 7 млн рублей - столько же, сколько якобы было в сумке. Я отсидела за эти деньги, которых в глаза не видела. Мечтаю получить справедливую компенсацию и уехать в Киргизию - достроить дом, нянчиться с внуками, - объяснила Айнагуль Борбуева.
В мае Дзержинский районный суд начал рассматривать иск Айнагуль Борбуевой к Министерству финансов РФ. Ответит ли бизнесмен за ложный донос на уборщицу? Юристы говорят, что вряд ли.
- Если будет доказано, что преступления не было или в утерянной сумке не было заявленных 7 млн рублей, то у следствия есть основание возбудить уголовное дело. Тогда бизнесмен будет отвечать по статье о даче заведомо ложных показаний. Но если расследование дела приостановят за необнаружением доказательств, то и за ложный донос он не ответит, — объяснил адвокат Константин Зиновьев.
Оказалось, сумку забыл на улице бизнесмен Владислав Лисивцев (имя изменено) – накануне он выпил с другом в ресторане, вызвал такси и, с его слов, оставил сумку на тротуаре. Спустя сутки он спохватился и написал заявление в полицию. Потерпевший уверял – в сумке было 7 миллионов рублей наличными, клялся, что это все его сбережения. До этого набрал кредитов в банках, продал машину и квартиру, хранил все наличные под матрасом и планировал положить всю сумму в банк.
Айнагуль вину не признавала: говорила, что денег в сумке не было, только маска, флешка, ручка и пара пустых наволочек. В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, отправили гражданку Киргизии в СИЗО.
Женщина прошла полиграф в экспертном центре МВД, а вот бизнесмен тест провалил. Это не помогло, через год Октябрьский районный суд назначил Айнагуль 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Уборщица обжаловала приговор.
- Я провела в СИЗО 1 год и 7 месяцев, оставался месяц до конца назначенного первым приговором срока, и могла бы выйти по УДО. Даже сокамерницы были в шоке. Как можно за пустую сумку посадить человека? Ведь не было доказано, что там были деньги. Говорили: «Ладно, мы-то знаем, за что сидим. А вот ты сидишь ни за что». Со здоровьем у меня тут начались проблемы, - рассказывала Айнагуль Борбуева.
В итоге Новосибирский областной суд выпустил женщину на свободу и переквалифицировал статью на кражу пустой сумки, которая, со слов бизнесмена, стоила 10 тысяч рублей. Айнагуль продолжила бороться за невиновность: подала жалобу в Кассационный суд. Адвокат Наталья Коломбет попросила суд провести экспертизу, оказалось – стоимость старой сумки от ноутбука всего 267 рублей и уборщица не подпадает под уголовное дело.
Кассационный суд встал на сторону Айнагуль и полностью оправдал ее по делу о краже сумки.
- В феврале я пошла в Дзержинский районный суд и подала исковое заявление о компенсации морального вреда. Там написано: «В СИЗО я пробыла 1 год 5 месяцев 25 дней. За время нахождения под стражей я была лишена возможности видеться с близкими людьми, воспитывать несовершеннолетнего сына. За время нахождения под стражей у меня родилась внучка, в первые дни я не смогла разделить это радостное событие с семьей в первые дни. Мне было очень стыдно перед близкими и знакомыми за то, что находилась в тюрьме за воровство, которого я не совершала». Также, будучи в СИЗО, я несколько раз болела и температурила. В иске к Министерству финансов РФ я требую 7 млн рублей - столько же, сколько якобы было в сумке. Я отсидела за эти деньги, которых в глаза не видела. Мечтаю получить справедливую компенсацию и уехать в Киргизию - достроить дом, нянчиться с внуками, - объяснила Айнагуль Борбуева.
В мае Дзержинский районный суд начал рассматривать иск Айнагуль Борбуевой к Министерству финансов РФ. Ответит ли бизнесмен за ложный донос на уборщицу? Юристы говорят, что вряд ли.
- Если будет доказано, что преступления не было или в утерянной сумке не было заявленных 7 млн рублей, то у следствия есть основание возбудить уголовное дело. Тогда бизнесмен будет отвечать по статье о даче заведомо ложных показаний. Но если расследование дела приостановят за необнаружением доказательств, то и за ложный донос он не ответит, — объяснил адвокат Константин Зиновьев.
Тегикража