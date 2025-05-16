Глава Бурятии отправился на посадку тысяч молодых сосен

Глава Бурятии Алексей Цыденов и еще около 700 человек из разных организаций принял участие в посадке молодых сосен в Заиграевском районе. Всего за один день в лесах республики удалось высадить 64 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.



Массовые посадки леса во рамках международной акции «Сад Памяти» стали в республике уже традиционными. Ежегодно число желающих внести свой вклад в лесовосстановление родного края становится всё больше. За пять лет существования акции, в лесах Бурятии посадили более трехсот тысяч молодых сосен.

- Акция имеет международное значение. Основная цель ее высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В этот раз было высажено 64 000 сеянцев сосны обыкновенной, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ