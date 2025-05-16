Общество 16.05.2025 в 17:51

Глава Бурятии отправился на посадку тысяч молодых сосен

В озеленении участвовало свыше 700 жителей республики
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Глава Бурятии отправился на посадку тысяч молодых сосен

Глава Бурятии Алексей Цыденов и еще около 700 человек из разных организаций принял участие в посадке молодых сосен в Заиграевском районе. Всего за один день в лесах республики удалось высадить 64 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.

Массовые посадки леса во рамках международной акции «Сад Памяти» стали в республике уже традиционными. Ежегодно число желающих внести свой вклад в лесовосстановление родного края становится всё больше. За пять лет существования акции, в лесах Бурятии посадили более трехсот тысяч молодых сосен.

- Акция имеет международное значение. Основная цель ее высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В этот раз было высажено 64 000 сеянцев сосны обыкновенной, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ

Теги
посадка деревьев сосны

Все новости

Глава Бурятии отправился на посадку тысяч молодых сосен
16.05.2025 в 17:51
В Чите неизвестные избили сотрудников приюта
16.05.2025 в 17:23
Вблизи разрушенного моста в Бурятии открыли движение
16.05.2025 в 16:52
Маленький торт — большое чувство: зачем нам бенто, когда есть Наполеон
16.05.2025 в 16:40
«Мне было так стыдно перед родными»
16.05.2025 в 16:21
Роспотребнадзор посоветовал жителям Бурятии кормить школьников до отвала
16.05.2025 в 16:12
Профилактические беседы с юными пешеходами провели железнодорожники в Улан-Удэ
16.05.2025 в 15:51
Организаторов нелегальной автогонки отправили под домашний арест
16.05.2025 в 15:49
В Бурятии «черный лесоруб» лишился грузовика и бензопилы
16.05.2025 в 15:35
В Бурятии женщину изнасиловали, убили и пытались расчленить
16.05.2025 в 15:30
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
Маленький торт — большое чувство: зачем нам бенто, когда есть Наполеон
Бенто-торт: десерт-эгоист или новый способ выразить большое чувство?
16.05.2025 в 16:40
«Мне было так стыдно перед родными»
Уборщица, оправданная за кражу сумки с 7 миллионами, судится за компенсацию
16.05.2025 в 16:21
Роспотребнадзор посоветовал жителям Бурятии кормить школьников до отвала
Усиленное питание поможет детям на экзаменах
16.05.2025 в 16:12
Профилактические беседы с юными пешеходами провели железнодорожники в Улан-Удэ
Юным пешеходам подробно рассказали о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры
16.05.2025 в 15:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru