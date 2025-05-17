Из плена ждут бойцов из Бурятии

В Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между Россией и Украиной. По итогам первого раунда было объявлено, что «в ближайшие дни» пройдет масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский на пресс-конференции по итогам встречи.О том, что стороны достигли договоренности об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», ранее сообщила и украинская сторона. Об этом говорится в материале «РБК».Крупнейший на данный момент обмен пленными между сторонами по формуле «246 на 246» ранее состоялся по данным Минобороны РФ в канун Пасхи 19 апреля 2025 года. Тогда два наших бойца из Бурятии вернулись домой. Неизвестно, окажутся ли в этот раз в списках на обмен наши ребята, но шансы на это есть, поскольку число обмененных будет в четыре раз большим, чем в апреле.Покрасней мере в соцсетях республики об этом говорят с надеждой.Ранее в материале «Номер один» омбудсмен Юлия Жамбалова, которая занимается содействием матерям и женам военнослужащих в поиске пропавших без вести и пленных, сообщила, что конкретное число находящихся сейчас в плену военнослужащих из республики является закрытой информацией. Также как и число уже возвращенных из плена бойцов.Фото: «Номер один»