Общество 17.05.2025 в 13:59

ВЦИОМ предсказал уполовинивание населения России

Демографическая ситуация в России к 2036 году может развиваться по нескольким сценариям
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Текст: Иван Иванов
ВЦИОМ предсказал уполовинивание населения России
К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в обзоре «Футурологический конгресс – 2036. Демография». В 2025 году РФ находится в «демографической осени», считают аналитики центра. Ей свойственно старение населения и снижение рождаемости. Но страну может ждать «оттепель» или даже «демографическое лето». 

Как сообщают «Ведомости», ВЦИОМ выделяет следующие зарождающиеся тренды, которые могут повлиять на демографию: рост количества женщин фертильного возраста к 2036 г., расширение репродуктивных технологий, увеличение вклада мигрантов в рождаемость, а также усиление ценностно-ориентированной, интеллектуальной и образовательной миграции. Вместе с этим центр предполагает, что за счет многочисленного поколения, рожденного в 1970–1980-х гг., расширится численность населения в возрасте 65 лет и старше.

Первый сценарий – «демографическая зима». Старение населения РФ продолжится, а спад рождаемости остановить не получится. На горизонте 15 лет никакой катастрофы не предвидится, но к концу XXI столетия численность населения может снизиться вдвое. 

Пенсионная система столкнется с большой нагрузкой, а возраст выхода на пенсию могут повысить до 80 лет. Миграции не будет, так же, как и роботизации.

Есть и сценарий с ростом рождаемости – «демографическая оттепель». ВЦИОМ прогнозирует к 2036 г. увеличение числа рожденных детей на 15% от текущего показателя (в 2024 г. – 1,22 млн), если государство отделит социальную политику от демографической и будет тратить «на демографию» 0,7–1% федерального бюджета ежегодно. Пока же в федбюджете на 2025–2027 гг. только на региональные программы по повышению рождаемости предусмотрено 0,03% от всех расходов бюджета на три года.

Для «оттепели» нужно ввести «безусловный материнский капитал» начиная со второго ребенка, т. е. выплачивать и на второго, и на следующих детей по 1,5–2 млн руб. На это потребуется около 1,2 трлн руб. в год, оценили в центре. В 2025 г. маткапитал на первого ребенка составляет 690 266 руб., на второго – 221 895 руб. В сценарии «оттепели» меры по повышению продолжительности жизни и миграционная политика останутся без изменений.

Идеальная картина ВЦИОМу представляется при сценарии «демографическое лето». Он предполагает высокую рождаемость, старт материнства с 20 лет, массовую многодетность и распространение долголетия и возвращение около 30 млн соотечественников из-за рубежа.

Фото: «Номер один»

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