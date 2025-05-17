Общество 17.05.2025 в 15:29
Рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор пока не планируются
Однако старт полетной программы в столицу Монголии, мог бы упростить бурятским туристам поездки в США и Японию
Текст: Иван Иванов
В Монголии запустят первый прямой рейс из японской префектуры Миядзаки в Улан-Батор в июле-августе 2025 года.
Прямой международный рейс будет выполняться монгольской авиакомпанией «Hunnu Air». Об этом сообщает портал «Монцамэ». Ожидается, что в этом году тремя рейсами будет перевезено в общей сложности более 300 человек, а одним рейсом в Монголию - около 100 человек.
У туристов из Бурятии может открыться еще одно направление для путешествий через стыковочные рейсы через Улан-Батор. Как мы уже сообщали, в начале мая из Улан-Батор начали летать регулярные рейсы в США.
Ранее та же авиакомпания «Hunnu Air» осуществляла рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор, однако в 2023 году она завершила полетную программу в связи «с низким спросом».
Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев «мы постоянно работаем по вопросу открытия рейса Улан-Удэ-Улан-Батор с авиакомпаниями. Но желающих пока нет встать на это направление».
Фото: «Номер один»
Прямой международный рейс будет выполняться монгольской авиакомпанией «Hunnu Air». Об этом сообщает портал «Монцамэ». Ожидается, что в этом году тремя рейсами будет перевезено в общей сложности более 300 человек, а одним рейсом в Монголию - около 100 человек.
У туристов из Бурятии может открыться еще одно направление для путешествий через стыковочные рейсы через Улан-Батор. Как мы уже сообщали, в начале мая из Улан-Батор начали летать регулярные рейсы в США.
Ранее та же авиакомпания «Hunnu Air» осуществляла рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор, однако в 2023 году она завершила полетную программу в связи «с низким спросом».
Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев «мы постоянно работаем по вопросу открытия рейса Улан-Удэ-Улан-Батор с авиакомпаниями. Но желающих пока нет встать на это направление».
Фото: «Номер один»
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