Рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор пока не планируются

В Монголии запустят первый прямой рейс из японской префектуры Миядзаки в Улан-Батор в июле-августе 2025 года.Прямой международный рейс будет выполняться монгольской авиакомпанией «Hunnu Air». Об этом сообщает портал «Монцамэ». Ожидается, что в этом году тремя рейсами будет перевезено в общей сложности более 300 человек, а одним рейсом в Монголию - около 100 человек.У туристов из Бурятии может открыться еще одно направление для путешествий через стыковочные рейсы через Улан-Батор. Как мы уже сообщали, в начале мая из Улан-Батор начали летать регулярные рейсы в США.Ранее та же авиакомпания «Hunnu Air» осуществляла рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор, однако в 2023 году она завершила полетную программу в связи «с низким спросом».Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев «мы постоянно работаем по вопросу открытия рейса Улан-Удэ-Улан-Батор с авиакомпаниями. Но желающих пока нет встать на это направление».Фото: «Номер один»