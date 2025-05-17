Общество 17.05.2025 в 15:29

Рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор пока не планируются

Однако старт полетной программы в столицу Монголии, мог бы упростить бурятским туристам поездки в США и Японию
A- A+
Текст: Иван Иванов
Рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор пока не планируются
В Монголии запустят первый прямой рейс из японской префектуры Миядзаки в Улан-Батор в июле-августе 2025 года.
 
Прямой международный рейс будет выполняться монгольской авиакомпанией «Hunnu Air».  Об этом сообщает портал «Монцамэ». Ожидается, что в этом году тремя рейсами будет перевезено в общей сложности более 300 человек, а одним рейсом в Монголию - около 100 человек.

У туристов из Бурятии может открыться еще одно направление для путешествий через стыковочные рейсы через Улан-Батор. Как мы уже сообщали, в начале мая из Улан-Батор начали летать регулярные рейсы в США.

Ранее та же авиакомпания «Hunnu Air» осуществляла рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор, однако в 2023 году она завершила полетную программу в связи «с низким спросом». 

Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев «мы постоянно работаем по вопросу открытия рейса Улан-Удэ-Улан-Батор с авиакомпаниями. Но желающих пока нет встать на это направление».

Фото: «Номер один»

Теги
авиация

Все новости

Рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор пока не планируются
17.05.2025 в 15:29
ВЦИОМ предсказал уполовинивание населения России
17.05.2025 в 13:59
Жителям района Бурятии вместо поврежденного большегрузом поста построят объездную дорогу
17.05.2025 в 13:15
В Бурятии за сутки зарегистрировано 17 пожаров
17.05.2025 в 13:09
На Байкале зарегистрировано почти 3 тысячи случаев незаконного вылова рыбы
17.05.2025 в 12:58
Из плена ждут бойцов из Бурятии
17.05.2025 в 08:20
В Бурятии после введения антиалкогольного закона снизилось число нетрезвых водителей
17.05.2025 в 08:14
Увековеченные в «Мраморе»
17.05.2025 в 08:00
В Бурятии бомбилы отбирают хлеб у гидов
17.05.2025 в 07:00
Миллиарды пошли в экономику
16.05.2025 в 21:30
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
ВЦИОМ предсказал уполовинивание населения России
Демографическая ситуация в России к 2036 году может развиваться по нескольким сценариям
17.05.2025 в 13:59
Из плена ждут бойцов из Бурятии
В ближайшие дни пройдет масштабный обмен между РФ и Украиной по формуле «1000 на 1000»
17.05.2025 в 08:20
Увековеченные в «Мраморе»
Самая траурная улан-удэнская музыкальная группа простилась со своими поклонниками, завершив карьеру
17.05.2025 в 08:00
В Бурятии бомбилы отбирают хлеб у гидов
У экскурсоводов появились неожиданные конкуренты
17.05.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru