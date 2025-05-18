В Бурятии меньше начали «ловить белочек»

Снижение потребление алкоголя в республике в связи с удорожанием с 1 января алкоголя (роста минимальной цены на спиртное), а также сокращение времени продажи алкоголя в супермаркетах (с 1 марта 2025 года) снизило отрицательные последствия для общества.



- Если в марте 2024 года в вытрезвитель Республиканского наркодиспансера направлены 254 человека, то за март 2025 г. - 229 человек,

- сообщили в пресс-службе ведомства.

Снижаются и число граждан, которые «ловят белочек».

Так если в марте 2024 года в стационар Республиканского наркодиспансера

поступило с алкогольным психозом - 33 человека, то в марте этого - 20 человек.

Дело осталось за малым - Народному Хуралу можно порекомендовать принять поправки к закону и разрешить продажу алкоголя в будние дни как в Вологодской области. Ограничив продажу спиртного всего двумя часами — с 12:00 до 14:00. И тогда вытрезвители 100% останутся без работы.