В трамваях Улан-Удэ можно оплачивать без кондуктора

В Улан-Удэ заработала новая система оплаты проезда: теперь достаточно просто приложить банковскую карту или смартфон к специальному терминалу прямо в вагоне. Таким оборудованием пока оснащены 17 трамваев, остальные на подходе.

Проект запустили Сбербанк и МУП Управление трамвая. Благодаря новым технологиям повысились удобство и комфорт поездок.

Кондуктор трамвая уже входит в список исчезающих профессий, как и многие другие с развитием технологий.