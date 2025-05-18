Общество 18.05.2025 в 10:12
В трамваях Улан-Удэ можно оплачивать без кондуктора
Запустили специальные терминалы для оплаты за проезд
Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ заработала новая система оплаты проезда: теперь достаточно просто приложить банковскую карту или смартфон к специальному терминалу прямо в вагоне. Таким оборудованием пока оснащены 17 трамваев, остальные на подходе.
Проект запустили Сбербанк и МУП Управление трамвая. Благодаря новым технологиям повысились удобство и комфорт поездок.
Кондуктор трамвая уже входит в список исчезающих профессий, как и многие другие с развитием технологий.
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