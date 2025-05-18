Общество 18.05.2025 в 10:12

В трамваях Улан-Удэ можно оплачивать без кондуктора

Запустили специальные терминалы для оплаты за проезд
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Текст: Татьяна Жамсуева
В трамваях Улан-Удэ можно оплачивать без кондуктора
Фото: Номер один

В Улан-Удэ заработала новая система оплаты проезда: теперь достаточно просто приложить банковскую карту или смартфон к специальному терминалу прямо в вагоне. Таким оборудованием пока оснащены 17 трамваев, остальные на подходе.

Проект запустили Сбербанк и МУП Управление трамвая. Благодаря новым технологиям повысились удобство и комфорт поездок.

Кондуктор трамвая уже входит в список исчезающих профессий, как и многие другие с развитием технологий.

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