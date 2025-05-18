Путин ждет предложения по запрету пластика на Байкале

Президент России Владимир Путин в срок до 30 мая предложил правительству РФ представить предложения о поэтапном введении в границах Байкальской природной территории запрета на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов. В том числе предусмотрев необходимость нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал. Об этом сообщается на сайте Кремля. Тем самым по замыслу главы страны, может снизиться экологический вред Байкалу, который наносят туристы, приезжающие на Байкал.



Как сообщил «РИА-Новости» сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Биофака МГУ Михаил Колобов, пластик, попадая в Байкал и разрушаясь, частицы становятся опасными из-за приобретаемых ими новых свойств. "Микропластик содержит в молекулярной структуре гидрофобные группы и способен аккумулировать токсичные органические вещества: полихлорированные бифенилы, пиретроиды, а также тяжелые металлы", - сказал он. Причем концентрация собранных на микропластике стойких органических соединений может в итоге стать намного выше, чем в окружающей среде.

В результате, говорит ученый, возникают ядовитые капсулы, способные переносить токсичные вещества. Это явление получило название "экокороны". К тому же, в водной среде частички обрастают бактериальной пленкой и микроводорослями, становясь неотличимыми от естественных пищевых объектов для водных обитателей: планктона, мальков или фильтрующих воду моллюсков. Таким образом формируется ложная пищевая частица. "Съев ее, организмы не только рискуют погибнуть от непроходимости кишечника или токсического отравления, но и передать весь токсичный набор далее по пищевой цепи более крупным существам. В конечном итоге и люди, потребляющие в пищу морепродукты и рыбу, рискуют столкнуться с токсическим отравлением", - подчеркнул Колобов.