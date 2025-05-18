Общество 18.05.2025 в 15:40

В двух школах Улан-Удэ пройдет акция по сбору вторсырья

Акция называется «Разделяем отходы ради природы»
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Текст: Татьяна Жамсуева
В двух школах Улан-Удэ пройдет акция по сбору вторсырья
Фото: Номер один

Акция пройдет 19 мая с 11.00 до 13.00 на базе двух пригородных школ Улан-Удэ по адресам: Поселье, Школьный переулок, 2; п. Исток, ул. Покровская, 32. Во время акции будут проводится мастер-класс по сортировке отходов, которые относятся к разряду "вторичное сырье" и принимаются в Республике Бурятия. Организатор мероприятия АНО Центр экологии и туризма "Чистая Бурятия".


Можно будет сдать ПЛАСТИК:
- ПЭТ (PET) бутылки с маркировкой 1 в треугольнике для напитков, воды, молока (кроме окрашенных в белый цвет)
- ПНД (HDPE) - бутылки с маркировкой 2 в треугольнике для бытовой химии, косметики, напитков.
- ПВД (LDPE) - пленка полиэтиленовая для пакетов и маечек, а также парников и теплиц. Принимается как "чистая", то есть прозрачная, стретч (та что тянется), и пупырка. Так и цветная (пакеты, маечки их торговых центров).

- ПНД - крышечки с маркировкой два. стараемся снимать их с тетрапаков для соков и молока, с дой-паков (мягкая пластиковая упаковка для детских пюре и майонезов), с ПЭТов белого, фиолетового и ядовито-салатного цветов, которые не перерабатываются. с ПЭТ бутылок стандартных крышки снимать не обязательно.

А также будут принимать макулатуру:
1. Категории А - офисная бумага А4, тетради, книги, газеты, журналы, блокноты, альбомы
2. Категории В - открытки, картонные коробочки от чая, конфет, сахара-рафинада, соли, соды
3. Гофрокартон - упаковочные картонные коробки для товаров
4. Пульперкартон - картонная упаковка из переработанной бумаги для яиц.


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