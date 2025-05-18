Общество 18.05.2025 в 16:24

Каждый третий улан-удэнский ребенок останется дома на каникулах

Родители рассказали, как проведут летние каникулы их дети
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Текст: Татьяна Жамсуева
Каждый третий улан-удэнский ребенок останется дома на каникулах

Согласно открытому опросу от портала SuperJob, в Улан-Удэ каждый третий родитель (34%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 27% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 13% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 7%, 4% собираются устроить детям путешествия по России, и лишь 2% — за границу. 

Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан. 

Еще 6% родителей отправят детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал другой формат отдыха: санатории, турпоходы, визиты к родственникам и проч. 11% пока не решили, где их ребенок проведет лето.

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